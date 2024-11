Slovan má najväčšiu šancu zabodovať. Proti Dinamu možno aj s Makom a Kuckom

Na utorok by na nejakú časť duelu mohol byť pripravený Mak, ktorý už od nedele pôjde do tréningu, preto verím, že by už mohol naskočiť," povedal Weiss po sobotnej výhre 3:1 v Podbrezovej.

"Verím, že pri emócii od ľudí odohráme vyrovnaný zápas, uvidíme, či sa nám podarí získať body, no dáme do toho všetko.

Do akcie by sa naopak mohol po vyše mesiaci vrátiť útočník Róbert Mak.

Na Tehelnom poli sa bude musieť vyrovnať zo zraneniami aj tréner hostí Nenad Bjelica, ktorému chýbajú opory na oboch frontoch - pre zranenie nenastúpi brankárska jednotka Ivan Nevistič a chýbať by mal aj najlepší strelec tímu v minulej sezóne Bruno Petkovič.

Bjelica údajne pricestuje do Bratislavy s kompletným 24-členným tímom, no Nevistič do hry podľa chorvátskych médií nezasiahne pre problémy s chrbtom, Petkovičovo nasadenie je síce reálnejšie, no nepravdepodobné.

Zápas povedie Angličan

Pre "belasých" je účasť v Lige majstrov historicky prvá, Dianom Záhreb hralo súťaž aj vlani a celkovo sa predstavilo na najvyššej európskej úrovni deväťkrát.

Postup zo skupiny, ku ktorému má chorvátsky klub v novom formáte dobre našliapnuté, by bol historicky prvý.