Ak dá gól, neoslávi ho. Vždy budem fanúšik Dinama, no Slovan mi splnil sen, vraví

Zbožňuje ho, spoločne s futbalovým klubom, v ktorom vyrastal. „V Záhrebe som hral od detstva. Bola to moja prvá láska,” povedal v rozhovore pre Sportnet Marko Tolič.

„Som neopísateľne šťastný, že som sa priblížil k naplneniu detských snov,” vravel po podpise zmluvy Tolič. „Keď ako dieťa prechádzate štadiónom na tréning, myslíte len na to, že jedného dňa tu budete hrať za A-tím.”

Osud to takto zariadil, vraví

Do Slovana prišiel pred rokom, a to na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup. Tú si slovenský majster v lete uplatnil. Stálo ho to okolo milióna eur.

Krátko po tom sa skloňoval jeho odchod z klubu. Chcel odísť, pričom destinácií bolo viac. „Bolo niekoľko klubov, ktoré o mňa mali záujem,” priznal Tolič pred mesiacom. Prečo nakoniec zostal?

„Rozprával som sa s trénerom Weissom. Povedal som mu, že ak ma Slovan nebude chcieť alebo by som nemal byť súčasťou základnej zostavy, tak by som rád odišiel niekam, kde budem hrať. Tréner však odvetil, že nechce, aby som odišiel. Vraj odo mňa očakáva v tejto sezóne veľa,” vysvetlil Chorvát.