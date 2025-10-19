Druhá strana odpovedá, kričal na divákov tréner. Sú ticho, bez emócie, musia trochu žiť

RUŽOMBEROK. Kým v najvyššej súťaži Ružomberok nenatiahol sériu bez prehry na päť zápasov a podľahol doma Komárnu 0:1, jeho rezerva v tretej lige vyhrala tretí zápas v rade.
V 11. kole III. ligy Stred béčko Ružomberka zdolalo Rimavskú Sobotu 3:1.
V tejto súťaži je okrem neho iba jedno mužstvo, Fiľakovo, ktoré vyhralo ostatné tri zápasy.
Tutovky v úvode
V predchádzajúcich troch sezónach bola Rimavskej Sobota farmou Ružomberka, tak sa na ihrisku stretli starí známi.
V drese domácich nastúpilo až päť hráčov, ktorí pravidelne hrávali za Rimavskú Sobotu, či už v rámci striedavých štartov alebo hosťovania: Dávid Húska, Jakub Rakyta, David Jackuliak, Matúš Matej a Matúš Krištof.
Zverenci Jána Haspru mohli po prvej štvrťhodinke viesť o tri góly, ale z vyložených šancí neskórovali.
Dobré príležitosti mal aj David Jackuliak. "Mohli sme ten zápas skôr uzavrieť, aj ja som mal dve tutovky, ak nie tri. Mal som zachovať pokoj, mohol som lepšie prebrať loptu a zakončiť. Riešil som to zbrklo," poznamenal útočník Ružomberka.
"Mali sme naivné riešenia v zakončení. Súper to využil, lebo je známy tým, že má veľmi dobrých hráčov v útoku," vravel domáci tréner Haspra.
Do vedenia tak išla Rimavská Sobota, keď sa v 20. minúte presadil po rýchlej akcii Ruam Kevin Almeida Valentim. Pre brazílskeho útočníka to bol siedmy presný zásah v sezóne.
Záver prvého polčasu zase patril domácim, ale vtedy ešte gól nedali.
Naopak, v úvode druhého dejstva mohol zvýšiť Ján Ferleťák, ale brankár Húska jeho samostatný nájazd zneškodnil.
Obrat v druhom polčase
Hralo sa vo veľmi príjemnom, slnečnom jesennom počasí, diváci sa bavili nielen futbalom.
Keď po súboji ostal ležať na trávniku Ruam Kevin, z tribúny ho podpichovali, že prechladne. "U vás je horúco," kričali naňho. "Už nie veľmi," pohotovo odpovedal z ihriska stopér hostí Peter Petrán. Jeho odmenou bol smiech a potlesk.
V 48. minúte prišlo vyrovanie, skórovala posila z áčka, Tomáš Buchvaldek.
V tejto fáze zápasu sa hralo hore-dole, hostia hrozili po brejkoch. Výbornú šancu mal Ruam Kevin, ale už nevedel dobre umiestniť loptu, skórovať mohol aj Csaba Juhász a opäť Ferleťák, Húska však bol proti.
Domáci boli aktívni a ich tlak silnel. V 78. minúte rozjasal domácich fanúšikov Tomáš Husarčík, keď strieľal zprava pod brvno k bližšej žrdi a poslal domácich do vedenia.
Výhru ružomberskej rezervy poistil gólom z pokutového kopu v 82. minúte Matúš Matej.
"Pri šanciach súpera nás podržal brankár Húska a potom sa začali diať veci, ktoré chceme. Nakoniec maximálna spokojnosť, ale moja nervová sústava dostala opäť zabrať," trefne hodnotil druhý polčas Haspra.
V prestávke svojich hráčov pochválil a nabádal ich, aby boli pokojní. "Čím viac človek chce, tým ťažšie to ide," skonštatoval.
"Aj diváci museli byť spokojní, bolo pekné počasie, rovný terén, výborný zápas, šance na oboch stranách," myslí si Haspra.
Béčka majú zmysel
Počas celého zápasu žil so svojím tímom, bolo ho počuť snáď aj v neďalekom supermarkete.
Po treťom góle domácich kričal na fanúšikov: "Druhá strana odpovedá: Ruža..."
Fanúšikovia na opačnej strane ho síce počuli, ale odpoveď "Gól" neprišla.
"Kričal som na nich, lebo je nedeľa, čaká ich pekný obed, buď kurča alebo rezeň, slnko svieti, a sedia, ticho sú, bez emócie... Veď tam musia trochu žiť, zúriť, plakať, smiať sa... Futbal je tu preto, aby sa človek prebudil k životu, potom aj ten rezeň mu lepšie chutí," zaklincoval tréner Ružomberka.
Hoci diváci neboli až takí emotívni, ako si to predstavoval, počas debát na tribúne odznel názor, že hra domácich sa zlepšuje každým zápasom.
"Môžem to potvrdiť. S béčkami je to ťažké, lebo ani tréner áčka často nevie, koho nám môže poslať. V poslednej dobe však chodia niektorí hráči dosť často, začíname si na seba zvykať a hra začína mať svoju tvár," podčiarkol Haspra.
Projekt s B-tímami víta. "Ak ligový klub nemá béčko, tak práca s mládežou nemá zmysel. Zažil som veľa prípadov, že niektorí hráči boli po skončení dorastu priemerní, možno podpriemerní, ale v béčkach sa tak vyhrali, že nakoniec majú pekné kariéry a celkom pekný život, aj v súčasnosti, aj pred sebou," zdôraznil Haspra.