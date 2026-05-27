Banská Bystrica pokračuje v stavbe tímu. Do obrany prichádza odchovanec Žiliny

Nováčik futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica angažoval 27-ročného slovenského obrancu Kristiána Valla, ktorý naposledy pôsobil v českej Karvinej, kde sa radoval z triumfu v pohári.
Vallo odštartoval profesionálnu kariéru v MŠK Žilina, od roku 2021 pôsobil v poľskej Wisle Plock a v Karvinej strávil uplynulé dve sezóny.
V ročníku 2025/2026 nazbieral štyri štarty v lige, v pohári naskočil na 4 minúty a do ďalších piatich duelov zasiahol za B-tím.
„Teším sa na novú výzvu, keďže posledný rok pre mňa nebol ideálny kvôli zraneniam a nemal som toľko hernej praxe. Teším sa na návrat na slovenské trávniky a verím, že mi futbal v Dukle bude chutiť,“ povedal Vallo po podpise zmluvy pre klubový web.
Vallo je tak po Michalovi Ďurišovi a Alabim Adewalem tretím novým hráčom v kádri Dukly, ktorá sa chystá na nováčikovskú sezónu späť medzi slovenskou elitou po roku v druhej lige.