Historický úspech mestečka v pohári. Tréner by sa v osemfinále rád stretol so synom

BRATISLAVA. Futbalisti FTC Fiľakovo sa historicky prvý raz dostali medzi šestnásť najlepších tímov Slovnaft Cupu.
Treťoligista vo 4. kole pohára zdolal súpera z druhej najvyššej súťaže Sláviu TU Košice jednoznačne 5:2.
O päť gólov domácich sa postaralo päť rôznych strelcov: Sodiq Aremu, Kevin Oláh, Marko Fabian, Marko Püšpöky a Adam Hronček. Za hostí skórovali Nikolas Bajus a Hleb Rouda.
Tréner mal dobrú predtuchu
„Bol to jeden z našich najlepších zápasov odkedy som sa vrátil do Fiľakova. Hrali sme takticky, dobre sme využívali priestory a zaslúžene sme vyhrali aj s takým náskokom,“ uviedol pre Sportnet tréner FTC Eugen Bari.
Bolo to najväčšie víťazstvo jeho tímu v aktuálnom ročníku pohára.
V prvom kole zvíťazil na pôde šiestoligovej Lovče 2:1, v druhom zdolal štvrtoligistu z Medzibrodu 2:0 a v treťom kole s odretými ušami vybojoval najtesnejšie víťazstvo 1:0 u piatoligistu v Látkach.
Po ňom tréner vyslovil želanie, že bol by rád, ak by do Fiľakova prišiel ligový tím, lebo výborné publikum by si takýto zážitok zaslúžilo.
Žreb im však prisúdil nováčika druhej ligy Sláviu TU Košice.
Prednedávnom sa ešte stretávali v tretej lige a tam vo vzájomných zápasoch dominovalo Fiľakovo. Košičania v nich zaknihovali iba jednu výhru v jarnej časti minulej sezóne, keď sa Fiľakovčanom nedarilo.
Pred pohárovým súbojom bol tréner Bari pokojný. „Už od rána som mal takú predtuchu, že dnes vyhráme. Asi sme súpera trochu zaskočili, že sme na nich vybehli. Možno čakali, že budeme brániť,“ poznamenal.
Fiľakovu sa darí aj v III. lige Stred, kde je aktuálne na treťom mieste tabuľky. Ťahúňom je útočné trio Kevin Oláh, Sodiq Aremu, Graham Metuk, ktoré spolu dalo 18 gólov, viac ako dve tretiny z celkového počtu gólov mužstva (26).
Proti TUKE hviezdil najmä legionár z Nigérie Aremu. „Najlepším hráčom na ihrisku bol Sodiq, ktorý dal jeden gól a mal tri asistencie. Gratulácia však samozrejme patrí celému mužstvu,“ zdôraznil Bari.
Žreb osemfinále sa uskutoční v piatok 24. októbra. „Najviac by ma potešil súboj so Žilinou, kde hrá môj syn Kristián. Ale radi by sme privítali aj Trnavu. Naši fanúšikovia by si naozaj zaslúžili veľký zápas,“ skonštatoval tréner Fiľakova.
Sklamaný z kvality hry
„Vedeli sme, že Fiľakovo má vpredu troch-štyroch kvalitných a rýchlych hráčov. Dali sme príležitosť aj hráčom, ktorí majú menšiu hernú prax a to sa prejavilo na našej hre. Päť inkasovaných gólov je veľa, to by sa nemalo stávať,“ vravel o stretnutí tréner Slávie TU Matej Timkovič.
Jeho mužstvo figuruje aktuálne na predposlednom, 15. mieste MONACObet ligy, no rozostupy medzi mužstvami sú malé a na desiate Malženice stráca iba tri body.
„Nevypustili sme pohárový zápas, ale chceli sme trochu ušetriť sily na dôležité ligové stretnutie so Zvolenom,“ doplnil tréner.
„Som sklamaný, ani nie z prístupu, ale z kvality našej hry, že si tí hráči nevypýtali miesto v základnej zostave v ligovej súťaži,“ vravel Timkovič.
„Domáci majú dobrých hráčov, útočná trojica by mohla hrať aj druhú ligu. Ale aj my si musíme uvedomiť, že sme si budovali meno našej univerzity, tak verím, že to bol posledný väčší výbuch u súpera z nižšej súťaže,“ podčiarkol tréner.
Jeho tím v predchádzajúcom kole prešiel cez piatoligový Jasenov po remíze 2:2 až po penaltovom rozstrele.
„Nechcem povedať, že hráči to podcenili, ale asi to tam v podvedomí je, že nič sa nemôže stať. Na futbale je krásne, že ho neoklamete. Či hráte so súperom z piatej či štvrtej ligy, musíte hrať na sto percent,“ zdôraznil Timkovič.
Košičania aj v druhej lige inkasujú veľa gólov, v dvanástich zápasoch až 25. Je to najhoršia bilancia v tomto ukazovateli, rovnakú má aj posledný Púchov.
„Robíme veľa individuálnych chýb. My nie že dostaneme gól zo šance, ale z každej lopty, čo letí smerom na našu bránu. Momentálne sme v útlme, ale verím, že sa z toho pozbierame,“ uzavrel kouč Slávie TU.