Cieľ je zvýšiť kvalitu. Šéf východu: Súboje so Stredoslovákmi budú zaujímavé

Pandémia komplikovala aj nedávno skončenú sezónu, najmä záver jesennej časti. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov sa vám ju však podarilo odohrať celú.

Som rád, že covid už nezasiahol výrazne do priebehu súťaží. Prakticky všetky kolá sme odohrali v stanovených termínoch. V úvode jari sme mali niekoľko dohrávok, ktoré sa aj vďaka ústretovosti klubov podarilo odohrať.

V jarnej časti sa hralo o zaradenie klubov do jednotlivých súťaží po vykonaní reorganizácie. Postupne sa vykryštalizovalo poradie tímov, ktoré získali právo postupu do novej III. ligy Východ. Celkovo máme ešte pri zaradení tímov do súťaží niekoľko otáznikov. Rovnako ako v ďalších regiónoch.