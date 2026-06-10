Mexický útočník prestúpil tesne pred štartom MS. Upísal sa tímu, ktorý zostúpil z Premier League

Raul Jimenez.
Raul Jimenez. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. jún 2026 o 10:21
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Do tímu teraz príde ako voľný hráč z Fulhamu, s ktorým mu na konci júna vyprší zmluva.

Mexický futbalový reprezentant Raul Jimenez zmenil necelé dva dni pred štartom na MS v USA, Kanade a Mexiku svoje klubové pôsobisko.

Tridsaťpäťročný útočník podpísal dvojročný kontrakt s anglickým Wolverhamptonom Wanderers.

Jimenez sa do tímu vráti po troch sezónach, jeho dres totiž obliekal už v rokoch 2018 až 2023. V minulosti zaň odohral 166 zápasov, v ktorých strelil 57 gólov a pridal aj 23 asistencií.

Do tímu teraz príde ako voľný hráč z Fulhamu, s ktorým mu na konci júna vyprší zmluva. „Možnosť priviesť Raula späť do Wolves je skutočne výnimočný moment pre každého, kto je spojený s týmto futbalovým klubom,“ povedal výkonný predseda Wolves Nathan Shi podľa AP.

Wolverhampton tento rok zostúpil z Premier League a v ročníku 2026/2027 sa predstaví v druholigovej Championship.

Mexičania odohrajú úvodný zápas šampionátu proti Juhoafrickej republike vo štvrtok o 21.00 SELČ.

Program Mexika na MS vo futbale 2026

11.06. 21:00
| Skupina A | Matchday 1
Mexiko
Mexiko
vs.
Južná Afrika
Južná Afrika
Mexiko City | Mexiko City
19.06. 03:00
| Skupina A | Matchday 8
Mexiko
Mexiko
vs.
Južná Kórea
Južná Kórea
Guadalajara | Guadalajara
25.06. 03:00
| Skupina A | Matchday 14
Česko
Česko
vs.
Mexiko
Mexiko
Mexiko City | Mexiko City

Tabuľka skupiny A na MS vo futbale 2026

Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ČeskoČeskoCZE
0
0
0
0
0:0
0
2
Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
0
0
0
0
0:0
0
3
Južná KóreaJužná KóreaKOR
0
0
0
0
0:0
0
4
MexikoMexikoMEX
0
0
0
0
0:0
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

MS vo futbale 2026

Premier League

    Raul Jimenez.
    Raul Jimenez.
    Mexický útočník prestúpil tesne pred štartom MS. Upísal sa tímu, ktorý zostúpil z Premier League
    dnes 10:21
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