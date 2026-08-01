Prestupová bomba: Vinicius sa údajne dohodol na podmienkach zmluvy s Arsenalom

Brazílsky futbalista Vinicius Junior sa údajne dohodol na podmienkach zmluvy s Arsenalom Londýn.
Tvrdia to viaceré médiá, informoval o tom aj portál sports.yahoo.com.
Útočníka Realu Madrid spájajú s príchodom k víťazovi uplynulého ročníka Premier League už nejaký čas.
Brazílčan má s Realom ešte platnú zmluvu na jeden rok, šanca 26-ročného útočníka na prestup do Anglicka sa opakovane bagatelizovala.
Real stále dúfa, že Vinícius s ním podpíše novú dlhodobú zmluvu. Londýnsky klub je však údajne pripravený ponúknuť za neho 105 miliónov libier (123 miliónov eur).
Real Madrid však požaduje približne 137 miliónov libier (160 miliónov eur). Podľa informácií na portáli Transfermarkt je jeho trhová hodnota 140 miliónov eur.
Vinicius hrá za „biely balet“ od leta 2018. Počas tohto obdobia nastúpil v 375 zápasoch vo všetkých súťažiach, strelil 128 gólov a pridal 100 asistencií.