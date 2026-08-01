Marescova premiéra so City výhru nepriniesla. V rozstrele padol s milánskym klubom

Zápasová premiéra Enza Marescu vo funkcii trénera futbalistov Manchestru City sa skončila prehrou.
Jeho tím remizoval v sobotnom prípravnom dueli v Hongkongu s Interom Miláno 1:1, v jedenástkovom rozstrele uspel taliansky majster 3:1.
Rozhodujúcu jedenástku premenil Matteo Lavelli. Maresca viedol City prvýkrát od júnového príchodu namiesto Pepa Guardiolu.
Anglický tím sa ujal vedenia v 14. minúte, keď Antoine Semenyo prenikol k bránkovej čiare a jeho center zužitkoval zblízka Divin Mubama.
Inter vyrovnal o niekoľko minút neskôr. Obrana City nedokázala odvrátiť center Jamala Iddrissoua a Benjamin Pavard skóroval zvnútra šestnástky.
Marescu čaká náročná úloha nadviazať na úspechy Guardiolu, ktorý počas desiatich rokov získal s klubom 20 trofejí. Informovala agentúra AFP.