Marescova premiéra so City výhru nepriniesla. V rozstrele padol s milánskym klubom

Phil Foden.
Phil Foden. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. aug 2026 o 16:11
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Rozhodujúcu jedenástku premenil Matteo Lavelli.

Zápasová premiéra Enza Marescu vo funkcii trénera futbalistov Manchestru City sa skončila prehrou.

Jeho tím remizoval v sobotnom prípravnom dueli v Hongkongu s Interom Miláno 1:1, v jedenástkovom rozstrele uspel taliansky majster 3:1.

Rozhodujúcu jedenástku premenil Matteo Lavelli. Maresca viedol City prvýkrát od júnového príchodu namiesto Pepa Guardiolu.

Anglický tím sa ujal vedenia v 14. minúte, keď Antoine Semenyo prenikol k bránkovej čiare a jeho center zužitkoval zblízka Divin Mubama.

Inter vyrovnal o niekoľko minút neskôr. Obrana City nedokázala odvrátiť center Jamala Iddrissoua a Benjamin Pavard skóroval zvnútra šestnástky.

Marescu čaká náročná úloha nadviazať na úspechy Guardiolu, ktorý počas desiatich rokov získal s klubom 20 trofejí. Informovala agentúra AFP.

Premier League

    Phil Foden.
    Phil Foden.
    Marescova premiéra so City výhru nepriniesla. V rozstrele padol s milánskym klubom
    dnes 16:11
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