Arsenal plánuje priviesť ďalšie posily. Nebudeme nečinne sedieť, hovorí Arteta

Anglický futbalový majster Arsenal Londýn sa chystá angažovať ďalšie posily pred štartom novej sezóny. Tréner tímu Mikel Arteta vyhlásil, že „kanonieri“ nebudú na prestupovom trhu „nečinne sedieť“.
Španielsky kouč priviedol londýnsky klub v uplynulej sezóne k prvému titulu v Premier League po 22 rokoch.
„Samozrejme, v najbližších týždňoch očakávame prestupy. Chceme sa zlepšovať ako všetci ostatní. Vidíte, čo sa deje na prestupovom trhu a čo robia naši súperi. Nebudeme nečinne sedieť a v tom, čo robíme, máme veľké ambície,“ uviedol Arteta po sobotňajšom prípravnom zápase s Gironou (4:1).
Arsenal už v lete posilnili brankár Illan Meslier z Leedsu United a útočník Christos Tzolis z Clubu Bruggy. Kmeňovým hráčom sa stal aj obranca Piero Hincapie, ktorý v Londýne strávil minulú sezónu na hosťovaní z Bayeru Leverkusen.
Podľa britských médií je Arsenal blízko k angažovaniu brazílskeho stredopoliara Bruna Guimaraesa z Newcastlu United a hovorí sa aj o príchode jeho krajana Viniciusa Juniora z Realu Madrid.
„Rozdiely sú veľmi malé. Chceme sa zlepšiť a úroveň súťaže sa bude zvyšovať. Musíme zvýšiť konkurenciu v rámci mužstva a určiť, čo nám v tíme chýba,“ dodal Arteta podľa BBC.
Arsenal odštartuje novú sezónu v nedeľu 16. augusta, keď si v súboji o anglický Superpohár zmeria sily s Manchestrom City.