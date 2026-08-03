Chelsea získala deviatu letnú posilu. Skúsenosti do tímu prinesie bývalý kapitán Liverpoolu

Skúsený anglický futbalista Jordan Henderson bude pokračovať v kariére v Chelsea, s ktorou podpísal dvojročný kontrakt.
Tridsaťšesťročný záložník pôsobil v minulom ročníku v Brentforde, kde si svojimi výkonmi zabezpečil účasť na majstrovstvách sveta. Po sezóne sa s klubom dohodol na rozviazaní zmluvy.
Odchovanec akadémie Sunderlandu strávil najväčšiu časť kariéry v Liverpoole, kde hral od roku 2011 dvanásť sezón.
Za klub nastúpil Henderson takmer k 500 súťažným zápasom a bol kapitánom tímu, ktorý v roku 2020 získal majstrovský titul.
V roku 2023 odišiel do mužstva Al-Ettifaq, ale už po polroku Saudskú Arábiu opustil a hral za Ajax.
Vlani sa vrátil do Premier League a s Brentfordom obsadil deviate miesto v tabuľke, jeden bod a jednu priečku pred Chelsea.
Na majstrovstvách sveta odohral Henderson iba šesť minút v stretnutí proti Paname, stal sa však prvým Angličanom, ktorý sa predstavil na štyroch svetových šampionátoch.
MS pre neho skončilo predčasne po tom, čo nešikovne spadol na ľavú ruku, keď sa pri oslavách osemfinálového víťazstva nad Mexikom pokúsil preskočiť reklamný panel. V národnom tíme odohral celkovo 91 zápasov.
Pre nového trénera Xabiho Alonsa je Henderson už deviatou letnou posilou.