De Zerbi je spokojný s progresom Tottenhamu. Sila tímu ešte stúpne, hovorí

Tréner futbalistov Tottenhamu Roberto de Zerbi je spokojný s progresom, ktorí ukázali Spurs na začiatku prípravy pred novou sezónou.
V troch zápasoch ani raz nenašli premožiteľa, pričom v Sydney zdolali v londýnskom derby Chelsea 2:1. V kádri Tottenhamu figuruje od leta aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.
„Potešilo ma veľa vecí. Počas desiatich dni prípravy na Novom Zélande a v Austrálii sa mužstvo utužilo. Trénovali sme veľmi intenzívne a odrazilo sa to pozitívne aj na výsledkoch. Som rád, že môžem pracovať s týmito hráčmi.
Sila nášho tímu ešte stúpne, keď sa k nemu pripoja futbalisti, ktorí zostali v Londýne - Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Marco) Senesi a Mohammed Kudus," uviedol De Zerbi pre akreditované médiá.