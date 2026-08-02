De Zerbi je spokojný s progresom Tottenhamu. Sila tímu ešte stúpne, hovorí

Roberto De Zerbi
Roberto De Zerbi (Autor: TASR/AP)
TASR|2. aug 2026 o 09:57
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Spurs sú v príprave doposiaľ nezdolaní.

Tréner futbalistov Tottenhamu Roberto de Zerbi je spokojný s progresom, ktorí ukázali Spurs na začiatku prípravy pred novou sezónou.

V troch zápasoch ani raz nenašli premožiteľa, pričom v Sydney zdolali v londýnskom derby Chelsea 2:1. V kádri Tottenhamu figuruje od leta aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.

„Potešilo ma veľa vecí. Počas desiatich dni prípravy na Novom Zélande a v Austrálii sa mužstvo utužilo. Trénovali sme veľmi intenzívne a odrazilo sa to pozitívne aj na výsledkoch. Som rád, že môžem pracovať s týmito hráčmi.

Sila nášho tímu ešte stúpne, keď sa k nemu pripoja futbalisti, ktorí zostali v Londýne - Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Marco) Senesi a Mohammed Kudus," uviedol De Zerbi pre akreditované médiá.

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