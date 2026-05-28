Polícia reaguje na skúsenosti z minulého roka. Francúzsko nasadí vyše 22-tisíc policajtov

Viac ako 22.000 policajtov bude v službe vo Francúzsku počas nadchádzajúceho víkendu, aby zaistili poriadok v čase konania finále futbalovej Ligy majstrov medzi Parížom St. Germain a Arsenalom Londýn.
V stredu o tom informoval francúzsky minister vnútra Laurent Nunez. Triumf parížskeho klubu proti Interu Miláno (5:0) pred rokom sprevádzali násilnosti.
Predovšetkým na Champs Elysees a v Parku princov, kde bolo možné mníchovský duel sledovať na veľkoplošných obrazovkách. Polícia musela zatknúť v deň konania zápasu 563 osôb, z toho 491 v Paríži a na druhý deň ďalších 79.
Tento rok sa aj z tohto dôvodu zvýši počet strážcov poriadku v službe priamo vo francúzskej metropole z 5400 na 8000.
Zápas o najprestížnejšiu európsku klubovú trofej sa hrá v sobotu v Budapešti. Začiatok zápasu je o 18.00. Informovala AFP.