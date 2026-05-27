Finále Ligy majstrov 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal (miesto, dátum, čas)

Štadión už hostil štyri zápasy EURO 2020, zápasy maďarskej futbalovej reprezentácie či finále Európskej ligy v roku 2023 medzi FC Sevilla - AS Rím.
Triumf z minulého roka obhajuje PSG, ktoré v mníchovskej Allianz Arene zdolalo taliansky Inter Miláno jednoznačne 5:0.
V ceste za obhajobou si Parížania poradili s Bayernom Mníchov, ktorý vyradili po výsledkoch 5:4 v úvodnom dueli a 1:1 v odvete.
Arsenal zdolal v semifinále Atlético Madrid aj so slovenským obrancom Dávidom Hanckom. Duel na madridskom štadióne Metropolitana sa skončil remízou 1:1, v odvete uspel Arsenal po góle Bukaya Saku 1:0.
Oba tímy, ktoré sa prebojovali do finále Ligy majstrov, získali titul aj vo svojej lige. Arsenal ovládol Premier League pred Manchestrom City, PSG uspelo so šesťbodovým náskokom v Ligue 1 pred Lens.