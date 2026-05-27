Dobré správy pre Paríž. Dembele a Hakimi začali po zraneniach opäť trénovať

Futbalisti PSG Ousmane Dembélé a Achraf Hakimi sa radujú z gólu (Autor: TASR/AP)
TASR|27. máj 2026 o 08:42
Francúzsky futbalový útočník Ousmane Dembele a marocký obranca Achraf Hakimi sa vrátili do tréningového procesu Paríža St. Germain.

Mužstvo trénera Luisa Enriqueho čaká v sobotu finále Ligy majstrov proti Arsenalu Londýn.

Úradujúceho držiteľa Zlatej lopty Dembeleho trápilo zranenie pravého lýtka, ktoré utrpel v záverečnom kole Ligue 1 v parížskom derby.

Hakimi mal problémy s pravým stehnom od prvého semifinálového stretnutia LM s Bayernom Mníchov (5:4).

Obaja by mali byť k dispozícii na finále v Budapešti, ktoré má úvodný výkop o 18.00 h, pripomenula agentúra AFP.

