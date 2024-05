Každý si myslel, že Trebišov si ľahne v Prešove. Uvoľnený tím môže potrápiť aj Komárno

Ak Komárno zvíťazí a Prešov nevyhrá v Petržalke, zverenci trénera Mikuláša Radványiho môžu oslavovať postup do najvyššej súťaže.

BRATISLAVA. Do konca druhej futbalovej ligy ostávajú tri kolá a pri súhre okolností môže KFC Komárno oslavovať už tento víkend.

„Trebišov má dobrú prechodovú fázu a hrá v inom systéme než my. Myslím si však, že skôr sa oni budú musieť prispôsobiť našej hre. Je to úplne iné mužstvo ako na jeseň, v jarnej časti dosahujú oveľa lepšie výsledky. Je to nebezpečný tím s mnohými mladými hráčmi,“ v krátkosti zanalyzoval súpera Mikuláš Radványi.

Jeho tím vycestuje do dejiska zápasu už v piatok. „Atmosféra v kabíne je výborná, cítiť zdravé napätie. Do Trebišova pôjdeme s pokorou a kvalitným prístupom,“ vyhlásil skúsený tréner.

Komárňania zatiaľ žiadne oslavy neplánujú. „Stále rátam s tým, že z posledných troch zápasov potrebujeme šesť bodov,“ podčiarkol Radványi.