Slabšia zimná príprava ich nevykoľajila. Malá obec má priepastný náskok a oslavuje titul

Obec so zaujímavým názvom Dvorníky – Včeláre (pôvodné názvy Zádielske Dvorníky a Dvorníky a Včeláre) je súčasťou okresu Košice-okolie.
Má približne 550 obyvateľov. Futbal sa tu hráva od roku 1951. Na futbalovej premiére sa zúčastnilo vyše 5 000 ľudí a išlo o významnú spoločenskú udalosť.
Dnes sa v tejto obci hrá V. liga skupina Juh VsFZ. Miestne TJ Dvorníky – Včeláre je už istým víťazom súťaže.
O futbale v Dvorníkoch – Včelároch, ale aj o jeho futbalovej kariére sme sa rozprávali s jednou z opôr klubu, ktorým je tridsaťjedenročný obranca PATRIK GRACER.
Ten napriek tomu, že je poverovaný defenzívnymi úlohami, prispel k dobrému účinkovaniu TJ aj piatimi gólmi.
Ako vyzerá vaša futbalová história?
S futbalom som začal v Trebišove, keďže som rodák z Tokaja, z Malej Tŕne, kde som prešiel všetkými kategóriami až k mužom. Keďže sme sa s rodinou presťahovali do Moldavy, začal som hrávať za Spartak Medzev.
Neskôr som pôsobil v kluboch Tatran Úpor, Tatra Sokoľany, TJ Dvorníky – Včeláre a FK Cejkov.
Potom prišla ponuka z FK Čaňa, za čo som veľmi vďačný, pretože som tam získal veľkú chuť do futbalu a cítil som sa tam veľmi dobre.
Keďže však trénujem mládež v MŠK Moldava, bolo vyčerpávajúce cestovanie na tréningy a zápasy do Čane.
Rozhodol som sa vrátiť do Dvorníkov, keďže to mám blízko a veril som, že to bude najlepšia voľba.
Už som s nimi raz vyhral súťaž, tak som si povedal, prečo to neskúsiť znova. Ukázalo sa, že to bolo dobré rozhodnutie.
Ako vyzerá situácia vo vašom aktuálnom klube?
Titul máme istý niekoľko kôl pred koncom ligového ročníka. Zimná príprava bola, aká bola.
Radšej by som sa o nej veľmi nevyjadroval, bola slabšia a obával som sa, že sa nám to v úvode jarnej časti vypomstí. Ukázalo sa však, že sme silný kolektív a odvetnú časť sme zvládli veľmi dobre.
Ktorý zápas považujete za najlepší a naopak najhorší?
Pre mňa je najlepší každý zápas, ktorý sme vyhrali. Najhorší bol asi domáci zápas v jesennej časti proti Veľkým Kapušanom. Zahodili sme veľa šancí a v závere sme inkasovali gól, po ktorom sme prehrali.
Ako vidíte ciele klubu do budúcnosti?
Ciele klubu sú zrejme vyhrať ligu, čo sa nám už podarilo, a uvidí sa, či klub zvládne pripraviť areál, ihrisko a ďalšie podmienky na pôsobenie v štvrtej lige. Otázne sú aj finančné možnosti.
A čo vaše osobné ciele?
Chcem futbal hrať a užívať si ho, pokiaľ mi to zdravie dovolí. Skôr sa pozerám do budúcnosti z trénerského pohľadu, tam by som sa chcel posúvať vyššie.
Aká je podľa vás úroveň piatej ligy?
Úroveň súťaže je taká, že ak sa vám podarí vyskladať kvalitné mužstvo, môžete ju vyhrať aj bez ideálneho tréningového procesu. O súťaž vyššie to však už musí byť úplne inak.