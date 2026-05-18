Koniec po štyroch sezónach. Ružomberok opúšťa skúsený záložník

Martin Chrien v zápase proti FC Noah. (Autor: David Beňuš)
TASR|18. máj 2026 o 14:03
Prestúpil do Podbrezovej.

Slovenský stredopoliar Martin Chrien mení klubovú adresu v rámci futbalovej Niké ligy. Po štyroch sezónach odchádza 30-ročný záložník z MFK Ružomberok do FK Železiarne Podbrezová.

Chrien odohral v nedávno skončenom ročníku 23 súťažných duelov, v ktorých zaznamenal tri góly.

Počas pôsobenia v Ružomberku pomohol klubu k zisku Slovnaft Cupu (2024) a zahral si tiež v predkolách Európskej a konferenčnej ligy. Informáciu priniesli oba kluby na svojich sociálnych sieťach.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
32
21
5
6
62:37
68
P
V
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
32
17
7
8
55:34
58
V
P
P
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
32
17
5
10
51:37
56
P
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
32
15
7
10
59:41
52
P
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
32
13
5
14
44:52
44
V
V
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
32
13
3
16
55:51
42
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
32
8
8
16
34:46
32
V
P
V
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
32
6
12
14
29:43
30
P
V
R
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

