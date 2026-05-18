Brankár sa naučil ignorovať nadávky od vlastných. Na jar si prvýkrát udržal čisté konto

Futbalisti MŠK Rimavská Sobota si zaknihovali druhé víťazstvo v jarnej časti. V 24. kole III. ligy Stred zdolali rezervu MFK Ružomberok s prehľadom 3:0.
Góly zaznamenali Ján Ferleťák, Csaba Juhász a Brazílčan Robson Junior.
Pochválil aj spoluhráča
Soboťania si v jarnej časti prvý raz udržali čisté konto. Hralo sa za neustáleho dažďa na podmočenom a klzkom teréne.
Brankár domácich Daniel Kotrík mal za týchto podmienok náročnú úlohu a predviedol viacero vynikajúcich zákrokov.
„Nerád chytám v takomto počasí. Je to náročné, keď dlhá lopta kĺzne po trávniku, útočník je potom vo výhode. Ale zavrel som to,“ usmieval sa po zápase 22-ročný brankár.
V prvom polčase za stavu 1:0 mal aj šťastie, keď sa lopta poodrážala od oboch žrdí a nakoniec ju obrancovia odvrátili do bezpečia. „Už som zastal, lebo som videl, že lopta ide od žrde do brány. Nejako sa to zvrtlo na čiare a bola z toho druhá žrď. Tam sa to lámalo, ak by sme vtedy inkasovali, bol by to iný zápas,“ priznal Kotrík.
Na tretiu ligu nechodia tisíce ľudí a hráči tak prakticky počujú každý pokrik z tribúny. Popasovať s tým musel aj Kotrík, na ktorého niektorí domáci diváci s obľubou nadávajú.
„Počúvať od domácich, že nemám výšku a nemôžem chytať, nie je najkrajšie. A tie slová, ktoré používajú, tiež nie sú najkrajšie. Už nejaké tri-štyri zápasy to ale ignorujem. Naučil som sa to dať za hlavu,“ vyhlásil.
Podržal aj spoluhráča Nikolasa Vaculčiaka, ktorý v zápase s ružomberskou rezervou prvý raz nastúpil v základnej zostave Soboťanov. Je to 18-ročný odchovanec klubu.
„Tiež mu nadávali, tiež mu hovorili nepekné slová, ale povedal som mu v polčase, nech to vyhodí z hlavy. Viem, aké to je. Vravel som mu, nech hrá a potom od neho išla akcia na druhý gól. Hneď som mu kričal: vidíš, hovoril som ti! Aj po zápase som ho pochválil v šatni,“ vravel Kotrík.
Desiaty gól v sezóne
Rimavskosoboťania na jar získali desať bodov za dve výhry a štyri remízy. Prvé tri zápasy prehrali a aj potom sa výsledkovo trápili. Výnimkou bolo iba víťazstvo nad Námestovom. Po ňom však ďalších päť zápasov nevyhrali.
Po prehre 1:4 v derby v Lučenci bolo na mužstve cítiť už veľkú frustráciu. Tri body v súboji s ružomberskou rezervou tak potrebovalo ako soľ.
„Konečne,“ vydýchol kapitán mužstva Csaba Juhász. „Máme strašne veľa zranených, tréner to má veľmi ťažké, aby poskladal základnú jedenástku. Cez týždeň trénujeme piati-šiesti,“ poznamenal.
Zápas bol o to pikantnejší, že donedávna bola Rimavská Sobota farmou Ružomberka. V mužstve hostí vybehlo na trávnik viacero hráčov, ktorí sa v minulosti predstavili aj v drese domácich.
„Hrali sme proti behavým chlapcom. Oni hrali, my sme sa dali do bloku, ako nám vravel tréner. Teraz to už bolo lepšie ako ostatné zápasy. Chceli sme to konečne zlomiť, nie prehrať a remizovať,“ vravel Daniel Kotrík.
„Zdobil nás iný štýl hry, my sme neboli mužstvo, ktoré hrá na brejky. Teraz je však situácia taká, že nemá formu mužstvo ani jednotlivci a k tomu musíme prispôsobiť aj taktiku,“ vysvetľoval Csaba Juhász.
V úvode druhého polčasu dal kľúčový gól, keď z diaľky preloboval brankára. Bol to jeho desiaty presný zásah v aktuálnej sezóne.
„Loptu tečoval jeden z obrancov, preto trochu zmenila smer. Chvalabohu to tam padlo,“ usmieval sa Juhász.
„Veľmi sme toto víťazstvo potrebovali, som rád najmä za mladých chlapcov. Nie je ľahké hrať, keď neprichádzajú výsledky a aj fanúšikovia sú podráždení. Je to náročné obdobie, ale musíme to vydržať,“ zdôraznil kapitán.