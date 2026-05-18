    Brankár sa naučil ignorovať nadávky od vlastných. Na jar si prvýkrát udržal čisté konto

    Momentka zo zápasu Rimavská Sobota - Ružomberok B.
    Momentka zo zápasu Rimavská Sobota - Ružomberok B. (Autor: Titanilla Bőd)
    Titanilla Bőd|18. máj 2026 o 12:55
    ShareTweet0

    Rimavská Sobota zdolala rezervu Ružomberka 3:0.

    Futbalisti MŠK Rimavská Sobota si zaknihovali druhé víťazstvo v jarnej časti. V 24. kole III. ligy Stred zdolali rezervu MFK Ružomberok s prehľadom 3:0.

    Góly zaznamenali Ján Ferleťák, Csaba Juhász a Brazílčan Robson Junior.

    Pochválil aj spoluhráča

    Soboťania si v jarnej časti prvý raz udržali čisté konto. Hralo sa za neustáleho dažďa na podmočenom a klzkom teréne.

    Brankár domácich Daniel Kotrík mal za týchto podmienok náročnú úlohu a predviedol viacero vynikajúcich zákrokov.

    „Nerád chytám v takomto počasí. Je to náročné, keď dlhá lopta kĺzne po trávniku, útočník je potom vo výhode. Ale zavrel som to,“ usmieval sa po zápase 22-ročný brankár.

    Mohol žiť komfortný život, no zobral ťažkú misiu. Jeho tím sa zachránil v druhej lige
    Súvisiaci článok
    Mohol žiť komfortný život, no zobral ťažkú misiu. Jeho tím sa zachránil v druhej lige

    V prvom polčase za stavu 1:0 mal aj šťastie, keď sa lopta poodrážala od oboch žrdí a nakoniec ju obrancovia odvrátili do bezpečia. „Už som zastal, lebo som videl, že lopta ide od žrde do brány. Nejako sa to zvrtlo na čiare a bola z toho druhá žrď. Tam sa to lámalo, ak by sme vtedy inkasovali, bol by to iný zápas,“ priznal Kotrík.

    Na tretiu ligu nechodia tisíce ľudí a hráči tak prakticky počujú každý pokrik z tribúny. Popasovať s tým musel aj Kotrík, na ktorého niektorí domáci diváci s obľubou nadávajú.

    „Počúvať od domácich, že nemám výšku a nemôžem chytať, nie je najkrajšie. A tie slová, ktoré používajú, tiež nie sú najkrajšie. Už nejaké tri-štyri zápasy to ale ignorujem. Naučil som sa to dať za hlavu,“ vyhlásil.

    Podržal aj spoluhráča Nikolasa Vaculčiaka, ktorý v zápase s ružomberskou rezervou prvý raz nastúpil v základnej zostave Soboťanov. Je to 18-ročný odchovanec klubu.

    „Tiež mu nadávali, tiež mu hovorili nepekné slová, ale povedal som mu v polčase, nech to vyhodí z hlavy. Viem, aké to je. Vravel som mu, nech hrá a potom od neho išla akcia na druhý gól. Hneď som mu kričal: vidíš, hovoril som ti! Aj po zápase som ho pochválil v šatni,“ vravel Kotrík.

    Ružový zajac na ihrisku? Po netradičnej motivácii posledný porazil prvého a stále žije
    Súvisiaci článok
    Ružový zajac na ihrisku? Po netradičnej motivácii posledný porazil prvého a stále žije

    Desiaty gól v sezóne

    Rimavskosoboťania na jar získali desať bodov za dve výhry a štyri remízy. Prvé tri zápasy prehrali a aj potom sa výsledkovo trápili. Výnimkou bolo iba víťazstvo nad Námestovom. Po ňom však ďalších päť zápasov nevyhrali.

    Po prehre 1:4 v derby v Lučenci bolo na mužstve cítiť už veľkú frustráciu. Tri body v súboji s ružomberskou rezervou tak potrebovalo ako soľ.

    „Konečne,“ vydýchol kapitán mužstva Csaba Juhász. „Máme strašne veľa zranených, tréner to má veľmi ťažké, aby poskladal základnú jedenástku. Cez týždeň trénujeme piati-šiesti,“ poznamenal.

    Zápas bol o to pikantnejší, že donedávna bola Rimavská Sobota farmou Ružomberka. V mužstve hostí vybehlo na trávnik viacero hráčov, ktorí sa v minulosti predstavili aj v drese domácich.

    „Hrali sme proti behavým chlapcom. Oni hrali, my sme sa dali do bloku, ako nám vravel tréner. Teraz to už bolo lepšie ako ostatné zápasy. Chceli sme to konečne zlomiť, nie prehrať a remizovať,“ vravel Daniel Kotrík.

    „Zdobil nás iný štýl hry, my sme neboli mužstvo, ktoré hrá na brejky. Teraz je však situácia taká, že nemá formu mužstvo ani jednotlivci a k tomu musíme prispôsobiť aj taktiku,“ vysvetľoval Csaba Juhász.

    V úvode druhého polčasu dal kľúčový gól, keď z diaľky preloboval brankára. Bol to jeho desiaty presný zásah v aktuálnej sezóne.

    „Loptu tečoval jeden z obrancov, preto trochu zmenila smer. Chvalabohu to tam padlo,“ usmieval sa Juhász.

    „Veľmi sme toto víťazstvo potrebovali, som rád najmä za mladých chlapcov. Nie je ľahké hrať, keď neprichádzajú výsledky a aj fanúšikovia sú podráždení. Je to náročné obdobie, ale musíme to vydržať,“ zdôraznil kapitán.  

    Tabuľka III. ligy Stred

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
    24
    16
    5
    3
    53:29
    53
    V
    V
    V
    V
    R
    2
    MŠK NámestovoMŠK NámestovoMŠK Námestovo
    24
    16
    2
    6
    61:27
    50
    V
    P
    P
    V
    V
    3
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    24
    13
    7
    4
    41:26
    46
    P
    V
    R
    V
    R
    4
    MŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD Lučenec
    24
    12
    6
    6
    37:29
    42
    V
    V
    V
    P
    V
    5
    FTC FiľakovoFTC FiľakovoFTC Fiľakovo
    24
    12
    4
    8
    42:40
    40
    R
    P
    V
    P
    P
    6
    MŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT Martin
    24
    10
    7
    7
    47:32
    37
    V
    V
    V
    V
    R
    7
    MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
    24
    10
    6
    8
    48:37
    36
    P
    V
    P
    V
    R
    8
    Futbalový klub PodkoniceFutbalový klub PodkoniceFutbalový klub Podkonice
    24
    10
    4
    10
    40:36
    34
    P
    P
    P
    P
    V
    9
    MŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská Sobota
    24
    9
    5
    10
    50:55
    32
    V
    P
    R
    P
    R
    10
    TJ Baník KalinovoTJ Baník KalinovoTJ Baník Kalinovo
    24
    8
    2
    14
    28:43
    26
    P
    V
    V
    P
    P
    11
    TJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské Veselé
    24
    7
    4
    13
    32:40
    25
    V
    P
    P
    V
    R
    12
    MŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové Mesto
    24
    4
    5
    15
    18:48
    17
    P
    P
    P
    P
    P
    13
    MFK Dolný KubínMFK Dolný KubínMFK Dolný Kubín
    24
    4
    5
    15
    36:61
    17
    P
    P
    R
    P
    V
    14
    Telovýchovná jednota JEDNOTA BánováTelovýchovná jednota JEDNOTA BánováTelovýchovná jednota JEDNOTA Bánová
    24
    3
    6
    15
    25:55
    15
    R
    V
    R
    V
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Martin Chrien v zápase proti FC Noah.
      Martin Chrien v zápase proti FC Noah.
      Koniec po štyroch sezónach. Ružomberok opúšťa skúsený záložník
      dnes 14:03
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Brankár sa naučil ignorovať nadávky od vlastných. Na jar si prvýkrát udržal čisté konto