V druhej lige možno rozhodne skóre. Divákov oklamala populárna aplikácia

Púchov v predchádzajúcom kole zdolal Tatran Prešov, no v Šali, kde má Komárno prechodný domov, inkasoval už po trinástich minútach, autorom gólu bol Dan Ožvolda.

„Bol to jeden z kľúčových momentov. Mohli sme sa vrátiť do zápasu, ale šancu sme nepremenili a prišli sme aj o hráča. Asi to chlapcov vyrušilo. Súper potom ukázal individuálnu aj tímovú kvalitu,“ povedal tréner Púchova Marián Zimen.