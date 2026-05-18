Veľké čistky v kádri Trenčína. Mladý brankár musel ukončiť hráčsku kariéru pre zranenie

TASR|18. máj 2026 o 21:51
V novej sezóne futbalovej Niké ligy si dres AS Trenčín neoblečie štvorica hráčov.

Pod Čákovým hradom podľa klubového webu AS končia Pepijn Doesburg, Molik Jesse Khan, Richie Musaba a Luka Damjanovič.

Dvadsaťpäťročný holandský útočník Doesburg prišiel do Trenčína v januári minulého roka a počas svojho pôsobenia zaznamenal 37 ligových štartov, v ktorých strelil tri góly.

V závere sezóny nastupoval aj za B-tím. Svoj posledný presný zásah v klubových farbách si pripísal v 8. kole Niké ligy, keď skóroval na domácej pôde proti KFC Komárno.

Klub sa zároveň po vzájomnej dohode rozhodol ukončiť spoluprácu s dvojicou futbalistov. Jedným z nich je Molik Jesse Khan, ktorý prišiel do Trenčína počas sezóny 2024/2025.

Ofenzívny stredopoliar odohral v ligových zápasoch 21 stretnutí a zaznamenal päť gólov.

V zimnom prestupovom období posilnil stred poľa aj Richie Musaba. Holandský futbalista však po vzájomnej dohode v klube končí.

Jeden z najsmutnejších príbehov odchodov sa týka brankára Luka Damjanoviča.

Dvadsaťdvaročnému gólmanovi predčasne ukončilo sezónu vážne zranenie a po sérii vyšetrení i operácii musel napokon uzavrieť svoju profesionálnu kariéru.

Debutu v najvyššej súťaži sa síce nedočkal, no fanúšikom sa predstavil v prípravných zápasoch.

