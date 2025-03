Košický masaker futbalovou pílou a zaujímavé derby (Bavme sa o lige)

BRATISLAVA. Skončila sa základná časť sezóny, ideme do desaťzápasového finále!

Banská Bystrica - Žilina

Dukla by v nadstavbe mala hrať už len v desiatich. Po vylúčení Willwébera dali domáci do zápasu všetko, veď už nemali čo stratiť. A dúfajme, že takto budú hrať do konca sezóny, lebo na poslednom mieste tabuľky už fakt fakt nemajú čo stratiť.