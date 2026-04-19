VIDEO: Veľkolepé predstavenie Nitry v prvom finále. Slovanu strelila šesť gólov

Tipsport liga - 1. zápas finále
Nitra - Slovan Bratislava 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Góly: 17. Passolt (Lawrence, Osburn), 21. Lacka (Čederle, Vitaloš), 42. Hrnka (Passolt, Graham), 49. Lacka (Čederle, Okoličány), 50. Turanský (Chrenko, Graham), 51. Jackson (Buček, Paulovič) – 16. O'Connor (Pecararo, Královič), 30. Takáč (R. Varga)
Rozhodcovia: Stano, Krajčík – Pribula, Durmis
Vylúčení: 5:8 na 2 min., navyše: Kováč - Kráľovič obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 3600 (vypredané).
Nitra: Patrikainen – Osburn, Carmichael, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman – Paulovič, Krištof, Buček – Jackson, Lawrence, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Hrnka, Chrenko, Turanský - Kováč
Slovan: Janus (51. Andrisík) – Královič, O'Connor, Acolatse, Zeleňák, Turan, Bačik, Ličko – Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Šimun, Peterek, Nijhoff – Bondra, Solenský, Jendek
/stav série: 1:0/
Hokejisti Nitry triumfovali v úvodnom stretnutí finálovej série play off Tipsport ligy nad Slovanom Bratislava 6:2.
V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý duel je na programe v pondelok 20. apríla opäť na ľade Nitry.
Priebeh zápasu
I. tretina:
Na hre domácich sa neprejavil viac ako týždňový zápasový výpadok.
Vstup do stretnutia bol jasne v ich réžii, paradoxne však prehrávali od 16. minúty po úspešnej dorážke Ryana O´Connora.
Prešlo iba 53 sekúnd a bolo vyrovnané, keď sa nekompromisnou strelou spomedzi kruhov presadil Josh Passolt.
II. tretina:
Nitranom sa mohol máliť vyrovnaný stav 2:2 po 40 minútach, keďže z 20 striel v 2. tretine do priestoru bránky vyťažili iba jeden gól Jakuba Lacku v úvodnej minúte prostrednej časti.
Za hostí vyrovnal v 30. minúte Samuel Takáč a „belasých“ výrazne podržal brankár Jaroslav Janus.
Ten sa blysol najmä v 26. minúte pri zakončení Joshuu Lawrencea, keď v ľahu dokázal vyraziť puk letiaci do siete nad bránku.
III. tretina:
„Corgoni“ však išli naproti prvému bodu v sérii.
Nakopol ich rýchly gól kapitána Tomáša Hrnku v presilovej hre a hostí poslali na kolená presné zásahy Jakuba Lacku a Artura Turanského v rozmedzí 10 sekúnd.
Nitra pridala aj šiesty gól, ktorý strelil v početnej výhode Robby Jackson a uzavrel ním na konečných 6:2.
Dve sekundy pred koncom zápasu sa ešte strhla bitka pred striedačkou Nitry medzi domácim Hugom Kováčom a Tomášom Kraľovičom.
Hlasy po zápase
Ivan Švarný, asistent trénera Nitry: „Veľmi dobrý vstup do finálovej série, nielen výsledkovo, ale aj takticky. Hrali sme celý zápas to, čo sme si povedali, chalani to plnili. Škoda nevyužitých šancí, v druhej tretine sme mali štyri gólové. Potom v tretej tretine nám to začalo výraznejšie padať, tlačili sme sa ešte viac do striel, až sa nám podarilo vytlačiť Jara Janusa z bránky.“
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Súper bol dnes lepší, zajtra musíme hrať úplne inak. Nehrali sme svoju hru, avšak prehrali sme iba prvý zápas, všetko sa iba začalo. Musíme zareagovať, ale neprezradím vám naše zámery. Musíme byť dôraznejší, pretože náš výkon a chcenie pobiť sa o výsledok tam dnes nebolo.“
Jakub Lacka, útočník Nitry a autor dvoch gólov: „Myslím si, že to bolo z našej strany veľmi dobré. Hlavne tretia tretina, v ktorej sme to dali do bránky. Mali sme veľa šancí od začiatku zápasu, ale podarilo sa nám to zlomiť až v tretej tretine. Bolo kľúčové, aby sme zostali v zápase celých 60 minút, čo sme dokázali.“
Tomáš Kráľovič, obranca Slovana: „Mali sme byť viac disciplinovaní, dali sme im veľa presiloviek a dali z nich dva góly. Nemyslím si, že som bol pred bitkou iniciatívnejší. Odohral som puk a súper ma išiel nasilu dohrávať. Bolo päť sekúnd do konca a chcel sa ísť biť, čo nakoniec neukázal a potom skončil na ľade.“
