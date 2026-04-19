ONLINE: FC Tatran Prešov - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 6. kolo)

Futbalisti FC Tatran Prešov a FC Košice dnes hrajú zápas 6. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - FC Košice dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 6. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
19.04.2026 o 18:00
6. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Očenáš – Štrbo, Vorel..
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 6. kola skupiny o udržanie sa Niké ligy medzi Prešovom a Košicami.
FC TATRAN Prešov
Prešovu nie je súdené konečne vyhrať. Po marcovej štvrtej zmene na trénerskom poste, kedy sa kormidla chopil najmladší kouč v súťaži 34-ročný Erik Havrila, mal Tatran dve príležitosti na to. Ani jednu však nevyužil. Veľkú noc s Ružomberkom ozdobil len o remízu 0:0 a následne v Trenčíne prehral smolne 0:1. Prakticky tak, ako po väčšine časti sezóny. Zeleno-bielym patrí nepopulárna dvanásta priečka.
FC KOŠICE
Košice vyradili zo Slovnaft Cupu Prešov a vo finále nastúpia proti MŠK Žilina. Hosťom chýba posledný krok k definitívnemu potvrdeniu účasti v lige aj v nadchádzajúcom ročníku. Môžu to urobiť v predstihu, teda štyri kolá pred koncom ročníka. Na druhej strane si uvedomujú, že neprehrali už 14 zápasov, a tak to môže prísť kedykoľvek. Košičania vládnu v derby proti Tatranu. Získali tri víťazstvá z piatich zápasov. Dva sa skončili nerozhodne 2:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
27
15
7
5
47:28
52
V
V
P
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
27
14
5
8
45:32
47
V
R
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
5
MFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body