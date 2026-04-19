Na vrchole sa vyjasňuje, no boj o záchranu ponúkne drámu. Tri tímy majú rovnaký počet bodov

V popredí sklamaný Samuel Ďatko (Žilina) po prehre v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.
V popredí sklamaný Samuel Ďatko (Žilina) po prehre v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|19. apr 2026 o 20:56
Pozrite si súhrn 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy.

Futbalisti Slovana Bratislava urobili v 6. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ďalší krok k obhajobe trofeje, keď zvíťazili na pôde Žiliny 1:0.

Úradujúci šampión má na čele tabuľky sedemdobový náskok pred Dunajskou Stredou, ktorá má však k dobru zápas so Spartakom Trnava.

V hornej šestke zaznamenala druhú výhru za sebou Dunajská Streda, Podbrezovú zdolala na jej trávniku 2:1.

Spartak Trnava uspel nad Michalovcami 3:0 a naďalej je v hre o priamu miestenku v kvalifikácii o Konferenčnú ligu.

V dolnej časti tabuľky sa dramatizuje boj o záchranu, tri tímy majú zhodne na konte po 26 bodov.

Hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.
Fanúšik Slovana Bratislava v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.
Miroslav Káčer (Žilina) a Artur Gajdoš (Slovan) v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul.
Miroslav Káčer (Žilina) a Artur Gajdoš (Slovan) bojujú o loptu v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul.
Svetozar Markovič (Slovan) v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.Miroslav Káčer (Žilina) a Nino Marcelli (Slovan) bojujú o loptu v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul.Timotej Hranica (Žilina) a Sandro Plinio Rosa Da Cruz (Slovan) bojujú o loptu v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul.

Prešov dokázal prerušiť čakanie na víťazstvo, keď uspel vo východniarskom derby nad Košicami 2:1.

Cenné body si vybojovala aj Skalica, ktorá pred domácim publikom triumfovala nad Trenčínom 4:1.

Komárno naopak pokračuje v sérii prehier, z Ružomberka si odnieslo ďalší neúspech po výsledku 1:2.

Niké liga - 6. kolo nadstavbovej časti:

Skupina o titul:

Podbrezová - DAC Dunajská Streda 1:2 (1:2)

Góly: 32. Chyla - 30. Gueye, 40. Tuboly (z 11 m)

Spartak Trnava – Michalovce 3:0 (3:0)

Góly: 10. a 15. Chorcheli, 30. Gong

Žilina - Slovan Bratislava 0:1 (0:0)

Gól: 83. Weiss ml.

Skupina o udržanie sa:

Ružomberok – Komárno 2:1 (0:1)

Góly: 47. Chrien, 83. Kelemen - 12. Žák

Skalica - Trenčín 4:1 (2:1)

Góly: 26. a 74. Pudhorocký, 19. Bariš, 50. Daniel - 30. David

Prešov - Košice 2:1 (2:0)

Góly: 2. Begala, 10. Souček - 90.+3 Lichý

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
27
15
7
5
47:28
52
V
V
P
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
27
14
5
8
45:32
47
V
R
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
28
11
4
13
45:47
37
P
V
V
V
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
28
11
3
14
26:45
36
P
V
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
28
6
8
14
28:41
26
V
R
P
V
P
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
28
5
11
12
25:40
26
V
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body


    V popredí sklamaný Samuel Ďatko (Žilina) po prehre v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.
    V popredí sklamaný Samuel Ďatko (Žilina) po prehre v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.
    Na vrchole sa vyjasňuje, no boj o záchranu ponúkne drámu. Tri tímy majú rovnaký počet bodov
