Na vrchole sa vyjasňuje, no boj o záchranu ponúkne drámu. Tri tímy majú rovnaký počet bodov

Futbalisti Slovana Bratislava urobili v 6. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ďalší krok k obhajobe trofeje, keď zvíťazili na pôde Žiliny 1:0.
Úradujúci šampión má na čele tabuľky sedemdobový náskok pred Dunajskou Stredou, ktorá má však k dobru zápas so Spartakom Trnava.
V hornej šestke zaznamenala druhú výhru za sebou Dunajská Streda, Podbrezovú zdolala na jej trávniku 2:1.
Spartak Trnava uspel nad Michalovcami 3:0 a naďalej je v hre o priamu miestenku v kvalifikácii o Konferenčnú ligu.
V dolnej časti tabuľky sa dramatizuje boj o záchranu, tri tímy majú zhodne na konte po 26 bodov.
Prešov dokázal prerušiť čakanie na víťazstvo, keď uspel vo východniarskom derby nad Košicami 2:1.
Cenné body si vybojovala aj Skalica, ktorá pred domácim publikom triumfovala nad Trenčínom 4:1.
Komárno naopak pokračuje v sérii prehier, z Ružomberka si odnieslo ďalší neúspech po výsledku 1:2.
Niké liga - 6. kolo nadstavbovej časti:
Skupina o titul:
Podbrezová - DAC Dunajská Streda 1:2 (1:2)
Góly: 32. Chyla - 30. Gueye, 40. Tuboly (z 11 m)
Spartak Trnava – Michalovce 3:0 (3:0)
Góly: 10. a 15. Chorcheli, 30. Gong
Žilina - Slovan Bratislava 0:1 (0:0)
Gól: 83. Weiss ml.
Skupina o udržanie sa:
Ružomberok – Komárno 2:1 (0:1)
Góly: 47. Chrien, 83. Kelemen - 12. Žák
Skalica - Trenčín 4:1 (2:1)
Góly: 26. a 74. Pudhorocký, 19. Bariš, 50. Daniel - 30. David
Prešov - Košice 2:1 (2:0)
Góly: 2. Begala, 10. Souček - 90.+3 Lichý
