Prešov sa proti najväčšiemu rivalovi konečne dočkal. Košiciam uštedril prvú prehru v roku

Gólová radosť hráčov Prešova.
Gólová radosť hráčov Prešova. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|19. apr 2026 o 19:53
Prešov čakal na víťazstvo proti Košiciam od roku 2022.

Niké liga - 6. kolo skupiny o udržanie sa

Tatran Prešov - Košice 2:1 (2:0)

Góly: 2. Begala, 10. Souček - 90+3. Lichý

Rozhodovali: Očenáš - Štrbo, Vorel

ŽK: Taraduda, Menich - Metu, Lichý

Diváci: 4945

Prešov: Bajza - Taraduda, Menich, Bondarenko - Kotula, Souček (72. Bernát), Begala (86. Simon), Medvedev, Sipľak (62. Tatolna) - Barbosa (62. Sagna), Regáli (72. Masaryk)

Košice: Dabrowski - Kakay, Magda, Ďurko - Kovács, Dimun (50. Lichý), Metu (76. Gallovič), Lukačevič - Julardžija (50. Sovič) - Perišič (76. Čerepkai), Miljanič (31. Rehuš)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC Košice prišli o sériu 16 zápasov bez prehry, keď v stretnutí 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa podľahli domácemu Tatranu Prešov 1:2.

Košičania sú naďalej na 7. mieste, „koňare“ sa ani po prvej ligovej výhre od konca novembra neodlepili z poslednej priečky tabuľky.

Prešovčania nastúpili do duelu v špeciálnych dresoch venovaných 100. výročiu narodenia klubovej legendy Ladislava Pavloviča a hneď v úvode využili nepripravenosť košickej obrany.

V druhej minúte sa Begala najlepšie zorientoval v šestnástke a presnou strelou otvoril skóre.

O chvíľu neskôr Souček využil nepozornosť a pošmyknutie Dabrowského a z polovice ihriska zvýšil vedenie.

Poľský brankár však podržal svoje mužstvo, keď v závere polčasu zneškodnil príležitosti Barbosu a Medvedeva.

Hostia mali v druhom dejstve viac z hry, no Bajzovu bránu nedokázali výraznejšie ohroziť. Prešov mohol v 71. minúte pridať definitívu, no hlavička Bondarenka mierila tesne vedľa.

Košice ešte znížili v nadstavenom čase zásluhou Lichého, no na vyrovnanie sa už nezmohli.

Hlasy po zápase

Erik Havrila, tréner FC Tatran Prešov: „Veľmi dôležité víťazstvo. Chalanov musím pochváliť, splnili sme taktický plán, s ktorým sme do zápasu išli. Chceli sme dať gól do 15. minúty, čo sa nám podarilo. Filip Souček strelil veľmi pekný gól na 2:0 a potom sa nám už hralo ľahšie. Mali sme ešte na konci polčasu príležitosti, aby sme pridali tretí zásah a druhé dejstvo ľahšie kontrolovali. V ňom nás súper viac zatlačil, museli sme byť v defenzíve kompaktnejší, ale nepustili sme ich do veľkej príležitosti.“

Peter Černák, tréner FC Košice: „Priebeh zápasu ovplyvnili rýchle dva góly. V oboch situáciách sa nakopili nejaké chyby, súper sa krásne presadil z polovice, čo ovplyvnilo celé stretnutie. Ťažko sme sa dostávali do streleckých pozícií, vždy sme mali o dotyk viac, alebo sme situáciu premeškali. Prešov bol dobre kompaktný a zorganizovaný. Nepodarilo sa nám dať včas kontaktný gól, aby sme s výsledkom ešte vedeli niečo urobiť.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
27
15
7
5
47:28
52
V
V
P
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
27
14
5
8
45:32
47
V
R
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
28
11
4
13
45:47
37
P
V
V
V
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
28
11
3
14
26:45
36
P
V
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
28
6
8
14
28:41
26
V
R
P
V
P
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
28
5
11
12
25:40
26
V
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    V popredí sklamaný Samuel Ďatko (Žilina) po prehre v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.
    V popredí sklamaný Samuel Ďatko (Žilina) po prehre v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.
    Na vrchole sa vyjasňuje, no boj o záchranu ponúkne drámu. Tri tímy majú rovnaký počet bodov
