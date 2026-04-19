Prešov sa proti najväčšiemu rivalovi konečne dočkal. Košiciam uštedril prvú prehru v roku

Niké liga - 6. kolo skupiny o udržanie sa
Tatran Prešov - Košice 2:1 (2:0)
Góly: 2. Begala, 10. Souček - 90+3. Lichý
Rozhodovali: Očenáš - Štrbo, Vorel
ŽK: Taraduda, Menich - Metu, Lichý
Diváci: 4945
Prešov: Bajza - Taraduda, Menich, Bondarenko - Kotula, Souček (72. Bernát), Begala (86. Simon), Medvedev, Sipľak (62. Tatolna) - Barbosa (62. Sagna), Regáli (72. Masaryk)
Košice: Dabrowski - Kakay, Magda, Ďurko - Kovács, Dimun (50. Lichý), Metu (76. Gallovič), Lukačevič - Julardžija (50. Sovič) - Perišič (76. Čerepkai), Miljanič (31. Rehuš)
Futbalisti FC Košice prišli o sériu 16 zápasov bez prehry, keď v stretnutí 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa podľahli domácemu Tatranu Prešov 1:2.
Košičania sú naďalej na 7. mieste, „koňare“ sa ani po prvej ligovej výhre od konca novembra neodlepili z poslednej priečky tabuľky.
Prešovčania nastúpili do duelu v špeciálnych dresoch venovaných 100. výročiu narodenia klubovej legendy Ladislava Pavloviča a hneď v úvode využili nepripravenosť košickej obrany.
V druhej minúte sa Begala najlepšie zorientoval v šestnástke a presnou strelou otvoril skóre.
O chvíľu neskôr Souček využil nepozornosť a pošmyknutie Dabrowského a z polovice ihriska zvýšil vedenie.
Poľský brankár však podržal svoje mužstvo, keď v závere polčasu zneškodnil príležitosti Barbosu a Medvedeva.
Hostia mali v druhom dejstve viac z hry, no Bajzovu bránu nedokázali výraznejšie ohroziť. Prešov mohol v 71. minúte pridať definitívu, no hlavička Bondarenka mierila tesne vedľa.
Košice ešte znížili v nadstavenom čase zásluhou Lichého, no na vyrovnanie sa už nezmohli.
Hlasy po zápase
Erik Havrila, tréner FC Tatran Prešov: „Veľmi dôležité víťazstvo. Chalanov musím pochváliť, splnili sme taktický plán, s ktorým sme do zápasu išli. Chceli sme dať gól do 15. minúty, čo sa nám podarilo. Filip Souček strelil veľmi pekný gól na 2:0 a potom sa nám už hralo ľahšie. Mali sme ešte na konci polčasu príležitosti, aby sme pridali tretí zásah a druhé dejstvo ľahšie kontrolovali. V ňom nás súper viac zatlačil, museli sme byť v defenzíve kompaktnejší, ale nepustili sme ich do veľkej príležitosti.“
Peter Černák, tréner FC Košice: „Priebeh zápasu ovplyvnili rýchle dva góly. V oboch situáciách sa nakopili nejaké chyby, súper sa krásne presadil z polovice, čo ovplyvnilo celé stretnutie. Ťažko sme sa dostávali do streleckých pozícií, vždy sme mali o dotyk viac, alebo sme situáciu premeškali. Prešov bol dobre kompaktný a zorganizovaný. Nepodarilo sa nám dať včas kontaktný gól, aby sme s výsledkom ešte vedeli niečo urobiť.“
