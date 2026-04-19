Päť zápasov, päť výhier. Osemnástka v generálke na MS zničila Dánsko

Prípravný zápas pred MS hráčov do 18 rokov
Slovensko 18 - Dánsko 18 7:0 (1:0, 2:0, 4:0)
Góly: 18. Kazda (Karšay, Floriš), 27. Hybský, 37. Ozogány (Kazda), 43. Ozogány (Selič, Šimko), 44. Floriš (Botka, Matta), 47. Matta, 54. Válek
Vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov deklasovali v generálke na domáce majstrovstvá sveta v Trenčíne rovesníkov z Dánska 7:0. Dvoma gólmi sa na vysokom víťazstve podieľal Oliver Ozogány.
Slovenská „osemnástka“ tak dosiahla v príprave na MS päť výhier v piatich dueloch.
Svoje účinkovanie na šampionáte odštartuje v stredu 22. apríla o 18.00 h duelom proti Kanade, v A-skupine v Trenčíne sa ešte stretne s Nórskom, Fínskom a Lotyšskom.