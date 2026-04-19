Kým sa rozcvičovali, vysnívali si gól. Ten padol v poslednej minúte a rozhodol derby

Už sa zdalo, že sa zápas končí bez gólov, keď v pridanom čase mohli ešte hostia zahrávať rohový kop.
Novohradské derby medzi TJ Baník Kalinovo a MŠK Novohrad Lučenec v 20. kole III. ligy Stred napokon rozhodla táto štandardná situácia.
Po rohu Nikolasa Ádáma hlavičkoval do siete Dominik Adamec. Na lavičke hostí vypukla eufória. Výhra 1:0 znamená, že Lučenec sa posunul v tabuľke na šieste miesto s 33 bodmi, Kalinovu patrí desiata priečka.
Javil sa ako remízový zápas
„Boli sme mužstvom, ktoré išlo viac za víťazstvom. Boli sme aktívnejší, viac sme sa snažili niečo vymyslieť,“ vravel pre Sportnet po zápase tréner Lučenca Andrej Kamendy.
Jeho tím na jar prehral iba jeden zápas, na domácom ihrisku však len raz zvíťazil a trikrát remizoval, naposledy s Oravským Veselým bez gólov.
„Zmenili sme rozostavenie, hrali sme na dvoch útočníkov, lebo v posledných zápasoch sme si vypracovali málo šancí. V poli sme hrali dobre, ale pred bránkou sme boli málo nebezpeční,“ prezradil Kamendy.
Lučenec hral v Kalinove v prvom polčase aktívne, v druhom malo viac z hry domáce mužstvo, najmä po tom, čo prišiel na ihrisko rýchly krídelník Marek Belko.
„V prvom polčase boli hostia silnejší na lopte, opticky boli na tom lepšie. V druhom polčase sme začali lepšie dostupovať, hostia nemali vyloženú šancu. My sme hrozili po štandardkách. Javilo sa mi to ako remízový zápas,“ vravel tréner Kalinova Michal Karásek.
Išiel tam naslepo
Hrdinom stretnutia sa však napokon stal 21-ročný Dominik Adamec, ktorý prišiel na ihrisko v 83. minúte.
Pred posledným rohovým kopom poslal Kamendy do hry aj skúseného hlavičkára Miroslava Daška.
Štandardnú situáciu zahrával ďalší striedajúci hráč, Nikolas Ádám, ktorý bol na trávniku od 73. minúty.
„Išiel som tam naslepo. V piatok vždy nacvičujeme štandardky, išiel som tam, kde lopta mala prísť. Bolo to dobre kopnuté od Nikiho, nakoniec som loptu trafil a bol z toho gól,“ vravel šťastný autor gólu.
Bol to jeho druhý gól počas sezóny, skóroval aj v domácom zápase s Kysuckým Novým Mestom, ktorý Lučenčania vyhrali 3:0.
Tento presný zásah však bol oveľa hodnotnejší, keďže bol rozhodujúci. „Je to neopísateľný pocit. Som veľmi rád, ale hlavne za chalanov. Makali od začiatku do konca a išli sme stále za víťazstvom,“ doplnil Adamec.
„Pôjdem hore a rozhodnem“
Keď sa za bránkou rozcvičoval s Daškom, bavili sa o tom, že pôjdu na ihrisko a dajú víťazný gól.
„Vysníval som si to, že pôjdem hore a rozhodnem,“ usmieval sa mladý útočník a Daško len pritakal. Aj on mal na góle svoj podiel.
„Miro Daško je hlavičkár a hráč, ktorý mal držať Domina Adamca, išiel s Daškom. Adamec išiel na prvú tyč, ako sme to cvičili a trafil to. Som veľmi rád a celá šatňa, lebo sme takéto víťazstvo potrebovali,“ prízvukoval tréner Kamendy.
Vedie mladé mužstvo, ktoré si počína v tretej lige veľmi dobre a pohybuje sa v hornej polovici tabuľky.
„Trochu sa na nás pred týmto zápasom vyvinul tlak, že sme nezvládli zápas s Oravským Veselým. Ľudia však musia byť trpezliví. Na tréningoch robíme, aj keď to možno nie je vždy v zápase tak vidieť. Ale robíme a toto je nejaká odmena za to,“ žiaril šťastím kouč Lučenca.
Prehra v závere bolela
Kalinovo začalo jar výhrou nad Dolným Kubínom, ale potom nasledovala séria troch prehier v rade.
Doma však zdolalo Bánovú a uhralo cennú remízu na pôde silného banskobystrického béčka.
Prehra s Lučencom ich pochopiteľne bolela. „Veril som, že minimálne ten bod uhráme. Rohová situácia vychádzala z chyby v strede poľa, bolo to také laxné. Zo zápasu som nemal zlý pocit, preto ma veľmi mrzí táto prehra,“ vzdychol si tréner Michal Karásek.
„Vedeli sme, že forma Kalinova ide hore a že to nebude jednoduchý zápas. Pri troche šťastia mohli vyhrať oni. My sme však za tým išli viac a šťastie sa v závere usmialo na nás,“ skonštatoval lučenecký kouč Andrej Kamendy.