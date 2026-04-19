Monacu hrozí, že v budúcej sezóne bude bez Európy. Nevyhral v ďalšom zápase

Futbalisti AS Monaco remizovali v nedeľnom stretnutí 30. kola francúzskej Ligue 1 s hráčmi AJ Auxerre 2:2.
V tabuľke naďalej figurujú na siedmej pozícii o skóre za Rennes, ktoré malo zápas k dobru.
Tohtoročným účastníkom play off Ligy majstrov tak naďalej hrozí, že v budúcej sezóne si nezahrajú ani v jednej z európskych pohárových súťaží.
V ďalšom zápase zvíťazili hráči Stade Rennes v Štrasburgu 3:0 a poskočili na štvrté miesto tabuľky.
Parížsky FC triumfoval na pôde posledného FC Metz 3:1 a súboj Nantes so Stade Brest sa skončil nerozhodne 1:1.
Ligue 1 - 30. kolo
AS Monaco - AJ Auxerre 2:2 (0:2)
Góly: 56. Fati, 59. Balogun (z 11 m) - 11. Danois, 33. Sinayoko
FC Metz - Paríž FC 1:3 (1:1)
Góly: 31. Kvilitaja - 21. Gory, 69. Otavio, 89. Kebbal
FC Nantes - Stade Brest 1:1 (1:0)
Góly: 9. Mostafa Mohamed - 90.+6 Chardonnet
ČK: 65. Tabibou (Nantes)
Racing Štrasburg - Stade Rennes 0:3 (0:1)
Góly: 20. Lepaul, 50. Embolo, 52. Tamari