Slovan sfúkla v tretej tretine nitrianska víchrica. Janus dlho žiaril, ale nedochytal

Tomáš Chrenko (Nitra) a brankár Jaroslav Janus (Slovan) v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Andrea Strompová|19. apr 2026 o 22:25
Nitra vedie vo finálovej sérii 1:0.

Trikrát bol blízko titulu, no zostal so svojim tímom tesne pod vrcholom. Teraz má štvrtú možnosť. Na Slovensku, v drese Nitry. 

Brankár Jasper Partikainen chytal celú kariéru za svoj materský klub Lahti Pelicans s výnimkou krátkeho angažmánu v nórskom Stavangeri. Pelicans sa dostali v roku 2023 aj 2024 až do finále fínskej Liigy, ale prehrali s Tappara Tampere.

V Stavangeri odchytal Partikainen výborné play-off, ale vo finále súťaže Oilers nestačili na Storhamar.  

V prvom finálovom zápase Tipsport ligy medzi Nitrou a Slovanom dostal 25-ročný Fín v bránke prednosť pred Kanaďanom Dylanom Fergasonom. Dôveru oplatil spoľahlivým výkonom. Azda len po góle Samuel Takáča na 2:2 si v duchu od zlosti zahrešil. 

Jeho chvíle prišli najmä v tretej tretine za stavu 3:2 pre domácich, keď vytiahol skvelý zákrok po šanci Róberta Vargu a o chvíľu aj pri tutovke Ryana Dmowskeho. Slovan nevyrovnal a potom ho sfúkla 110-sekundová nitrianska víchrica. Nitra ovládla prvý zápas a po víťazstve 6:2 sa ujala vedenie v sérii 1:0.

Fotogaléria zo zápasu HK Nitra - HC Slovan Bratislava (finále Tipsport ligy, 1. zápas)
Radosť hráčov Nitry po góle v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.
Radosť fanúšikov Nitry po góle v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.
Samuel Buček (Nitra) a Patrik Bačík (Slovan) v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy.
Ryan O'Connor (Slovan) a Josh Passolt (Nitra) v prvom zápase finále play off Tipsport extraligy.
Lacka: Vyleteli sme na nich

„Bol to veľmi dobrý vstup do finálovej série, výsledkovo aj takticky. Chalani do bodky plnili, čo sme si predsavzali. Škoda, že v druhej tretine sme zahodili hádam štyri gólové šance, ale v tretej nám to už začalo padať a podarilo sa nám vyhnať z bránky aj brankára Janusa,“ hodnotil zápas asistent trénera Nitry Ivan Švarný.

Oddýchnutí Nitrania po ôsmich dňoch voľna vybehli na hostí s obrovským elánom. V elektrizujúcej atmosfére a teple v zaplnenej aréne zasypali Janusa množstvom striel.

„Bol to náš zámer, v minulej sérii sme hrali skôr po mantineloch, teraz sme sa chceli viac tlačiť do streleckých pozícií,“ vysvetľoval Švarný.

„Chceli sme na nich vyletieť, nepustiť ich do ničoho. Vyšlo nám to, hoci sme recept na Janusa našli až v tretej tretine. Vieme, že to bol len prvý zápas a potrebujeme vyhrať ešte ďalšie tri,“ vravel útočník Jakub Lacka, ktorý zvyšoval na 4:2 po peknej spolupráci útočnej formácie s Davidom Okoličánym a Sebastiánom Čederlem.

„Sú to chalani, ktorým verím na ľade, aj mimo neho,“ dodal.

VIDEO: Old school zákrok, ako Hašek, vravel komentátor. Janus vo finále zachránil Slovan v páde
Surový: Musíme zareagovať

Slovan bude musieť v pondelok pridať. V otvorenej partii proti Nitre často nestíhal.

„Boli lepší, musíme hrať úplne inak. Nitra bola v závere už dominantná. Naše chcenie a snaha pobiť sa o dobrý výsledok tam dnes neboli. Prehrali sme, ale všetko sa len začalo. Nečakali sme, že vyhráme sériu 4:0,“ hodnotil asistent trénera hostí Tomáš Surový. 

Slovan držal dlho v hre výbornými zákrokmi brankár Janus, ale napokon neodolal. Po šiestom góle ho vystriedal v bránke Andrisík. „To sa stane, je to normálne. Pod tlakom, ktorému dnes čelil, lebo mužstvo nezahralo v obrane, tak ako malo, nemohol pochytať všetko,“ reagoval Surový.

