ONLINE: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (finále play-off, 1. zápas)

Hokejisti HK Nitra a HC Slovan Bratislava dnes hrajú 1. zápas finále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
Tipsport liga play-off Finále 2025/2026
19.04.2026 o 18:00
Aktuálna sezóna Tipsport ligy vrcholí. Dnes sa začína finále play-off, majstrom Slovenska sa stane jeden z dvojice Nitra – Slovan. Úvodné buly prvého zápasu je na programe o 18:00.
Nitra hrala štvrťfinále proti Michalovciam, séria to bola dramatická až do samého konca, o postupujúcom musel rozhodnúť až siedmy zápas. Ten zvládli lepšie domáci Nitrania, ktorí zvíťazili 5:1. V semifinále narazili na Poprad. Prvý zápas prehrali v predĺžení, no vo všetkých ďalších stretnutiach dokázali zvíťaziť a celú sériu ovládli 4:1.
Slovan vyradil v štvrťfinále Liptovský Mikuláš 4:0 na zápasy. V semifinále narazil na odvekého rivala HC Košice, s ktorými prehrával 0:1 na zápasy, no sériu dokázal otočiť na 3:1, následne prehral domáce stretnutie, no o svojom postupe rozhodol v Steel Aréne, kde zvíťazil 3:2 a celkovo v sérii 4:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.