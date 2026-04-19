ONLINE: Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens dnes, 1. kolo play-off NHL LIVE (1. zápas)

Hokejisti tímov Tampa Bay Lightning a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú prvý zápas úvodného kola play-off NHL.
Za domácich nastúpi slovenský obranca Erik Černák, za hostí útočník Juraj Slafkovský.
ONLINE PRENOS: Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens dnes (hokej, play-off, NHL, Erik Černák, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL Štvrťfinále V. konferencie 2025/2026
19.04.2026 o 23:45
Tampa Bay
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 23:45. Prajem pekný večer pri sledovaní Play off zápasu NHL medzi Tampa Bay Lightnings a Montreal Canadiens.
V prvom kole Play off na seba narazia dve mimoriadne silné mužstvá. Tampa Bay a aj Montreal Canadiens nazbierali spolu zhodne 106 bodov. Domáci skončili vo Východnej konferencii na 3. pozícii a hostia obsadili 4. pozíciu. Očakáva sa mimoriadne náročná séria. Miernym favoritom sú asi domáci hokejsti, ktorí majú viac skúseností. Na seba narazia aj dvaja slovenskí hokejisti. V drese Lightnings nastúpi Erik Černák a v drese Habs Juraj Slafkovský. Kto zvládne lepšie úvodný duel ? Nechajme sa prekvapiť. Úvodné buly je naplánované na 23:45. Srdečne Vás pozývam dnešný zápas sledovať.
