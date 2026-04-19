Skalica sa môže vyhnúť aj baráži. Po jasnej výhre sa dotiahla na Komárno

Niké liga - 6. kolo skupiny o udržanie sa
Skalica - Trenčín 4:1 (2:1)
Góly: 26. a 74. Pudhorocký, 19. Bariš, 50. Daniel - 30. David
Rozhodovali: Smolák – Pozor, Juhos
ŽK: Uljaky, Bariš, Morong - Poom, Goos
Diváci: 439
Skalica: Junas – Suľa, Ujlaky, Šuver, Morong – Nagy (80. Smejkal), Bariš – Abdullahi (87. Gaži), Pudhorocký (80. Onyedika), Daniel (87. L. Šimko) – Potočný (59. Mášik)
Trenčín: Katič – Pavek (79. Bangs), Križan, Diouf (70. Adamkovič), Brandis – Poom, Goss (46. Kam), Mikulaj – Soares (79. Skovajsa), David (79. Doesburg), Hájovský
Futbalisti MFK Skalica triumfovali v šiestom kole nadstavbovej skupiny o udržanie sa v Niké lige nad AS Trenčín 4:1.
Domáci dokázali po dvoch stretnutiach naplno bodovať a získať dôležité body v boji o záchranu.
V tabuľke sú na predposlednej 11. pozícii s 26 bodmi, rovnako ako desiate Komárno.
Hostia naopak našli po štyroch stretnutiach premožiteľa, naďalej sú však na ôsmom mieste s 36 bodmi.
Skaličania rozhodli o svojom triumfe v priebehu necelých 32 minút, keď sa postupne presadili Damián Bariš, Petr Pudhorocký a Erik Daniel. Jediný gól AS Trenčín dal v 30. minúte Cody Davis.
