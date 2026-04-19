Skalica sa môže vyhnúť aj baráži. Po jasnej výhre sa dotiahla na Komárno

Futbalisti Skalice oslavujú gól. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|19. apr 2026 o 17:19
Skalica strelila doma Trenčínu štyri góly.

Niké liga - 6. kolo skupiny o udržanie sa

Skalica - Trenčín 4:1 (2:1)

Góly: 26. a 74. Pudhorocký, 19. Bariš, 50. Daniel - 30. David

Rozhodovali: Smolák – Pozor, Juhos

ŽK: Uljaky, Bariš, Morong - Poom, Goos

Diváci: 439

Skalica: Junas – Suľa, Ujlaky, Šuver, Morong – Nagy (80. Smejkal), Bariš – Abdullahi (87. Gaži), Pudhorocký (80. Onyedika), Daniel (87. L. Šimko) – Potočný (59. Mášik)

Trenčín: Katič – Pavek (79. Bangs), Križan, Diouf (70. Adamkovič), Brandis – Poom, Goss (46. Kam), Mikulaj – Soares (79. Skovajsa), David (79. Doesburg), Hájovský

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze

Futbalisti MFK Skalica triumfovali v šiestom kole nadstavbovej skupiny o udržanie sa v Niké lige nad AS Trenčín 4:1.

Domáci dokázali po dvoch stretnutiach naplno bodovať a získať dôležité body v boji o záchranu.

V tabuľke sú na predposlednej 11. pozícii s 26 bodmi, rovnako ako desiate Komárno.

Hostia naopak našli po štyroch stretnutiach premožiteľa, naďalej sú však na ôsmom mieste s 36 bodmi.

Skaličania rozhodli o svojom triumfe v priebehu necelých 32 minút, keď sa postupne presadili Damián Bariš, Petr Pudhorocký a Erik Daniel. Jediný gól AS Trenčín dal v 30. minúte Cody Davis.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
27
15
7
5
47:28
52
V
V
P
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
27
14
5
8
45:32
47
V
R
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
28
11
3
14
26:45
36
P
V
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
28
6
8
14
28:41
26
V
R
P
V
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

