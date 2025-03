Famózny gól, na Slovane nastalo ticho. Všetky podniky boli v Trnave vypredané

V 11. kole Niké ligy prišlo do Trnavy 13 583 divákov, čo je stále rekord sezóny.

Gašparík: Najlepšie derby

„Možno najlepšie derby, čo som tu ako tréner zažil. Nebol to iba boj, obe mužstvá chceli vyhrať,“ hodnotil tréner Spartaka Michal Gašparík.

„Fanúšikovia nás vyprevádzali na zápas, všetky podniky v Trnave boli dnes počas zápasu vypredané. Dokázali sme eliminovať silu súpera. Ak by sme nezískali tri body, tak by ma to veľmi mrzelo,“ povedal Gašparík.