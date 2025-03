VIDEO: Kontroverzná penalta v druhej lige. Poškodený tréner však ukázal veľký charakter

Jeho mužstvo bolo v stretnutí poškodené, no on ukázal charakter a pochopenie, čo sa v dnešnom futbale často nevidí.

„Keď si rozhodca pozrie video, zistí, že spravil chybu. My mu však rozhodne nebudeme nič vyčítať, na to sú kompetentné orgány, ktoré rozhodnú,“ doplnil a odľahčil s úsmevom:

Považská Bystrica sa v zimnej príprave trápila, preto sú jej jarné výsledky miernym prekvapením.

„Držím sa zásady, že komu sa darí v príprave, niečo robí zle. My sme mali v zime fyzicky náročné tréningy, no teraz sme zvoľnili a vyzerá to, že sme to načasovali dobre.

Uvidíme, čo prinesú ďalšie zápasy a ako hovorím, pokora je extrémne dôležitá,“ uzavrel úspešný tréner Považskej Bystrice Peter Jakuš.

