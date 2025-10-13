VIDEO: Tréner vybehol na štvrtého rozhodcu. Neznášam arogantných ľudí, krútil hlavou Reiter

BRATISLAVA. Síce neskončili na prvom mieste, na úkor Serede postúpili.
Futbalisti Interu Bratislava sú spestrením aktuálneho ročníku MONACObet ligy, v ktorej sú na solídnom šiestom mieste.
Vďaka ich postupu ožilo bratislavské derby Petržalka – Inter, ktoré prinieslo množstvo emócií i fantastickú kulisu. Tak, ako to bolo pred rokmi.
Piroska: Fantastický pocit
Hrdinom zápasu sa stal bývalý slovenský reprezentant Juraj Piroska, ktorý v 29. minúte strelil jediný gól derby a rozhodol o najtesnejšom víťazstve Interu 1:0.
„Fantastický pocit. Tešia hlavne tri body, to bol náš cieľ, aby sme sa dotiahli na dostreľ Petržalky. To bola pre nás motivácia.
Že som dal gól je nadstavba navyše, čo ma teší. Ale dôležité boli tri body, takže sme maximálne spokojní,“ vravel po zápase Juraj Piroska.
Gól do siete súpera neoslavoval. Dres Petržalky obliekal v rokoch 2006 až 2009 a prestúpil z nej do Sparty Praha.
„Bodaj by som pokračoval v gólovej sérii. Ale prajem si hlavne víťazstvá, ktoré nás posúvajú.
Vedeli sme, že tento zápas je extrémne dôležitý. Tieto tri body sú najdôležitejší odraz a vďaka ním sa máme čoho chytiť,“ dodal.
VIDEO: Hodnotenie zápasu Juraja Pirosku
Šarmír: Ťažký zápas
Petržalka sa na vlastnom trávniku pokúšala o vyrovnanie. Inter však hral mimoriadne disciplinovane.
„Ťažký zápas hlavne po psychickej stránke. Takticky to z našej strany bolo veľmi dobré. Chalani do bodky splnili, čo sme si povedali, hlavne defenzívna činnosť fungovala na 100 percent.
Trošku mám výhrady do ofenzívy, pretože sme mohli byť viac nebezpeční. Zo štyroch šancí sme však jednu premenili, vďaka čomu sme vyhrali.
Som hlavne rád, že, čo sme si povedali, nezostalo iba v šatni,“ vravel tréner Interu Bratislava Marián Šarmír.
Podľa neho Petržalka nemala čisté šance ako Inter. Strely z diaľky bez väčších problémov kryl brankár Michal Šulla.
„Vedeli sme, že domáci sú nebezpeční po krídelných priestoroch, kde sme ich však zdvojovali, strojovali, za čo si chalani zaslúžia pochovali.
Vedeli sme, ako Petržalka hrá, preto sme sa na ňu dôkladne pripravili. Som rád, že sme to preniesli aj do zápasu,“ dodal.
Sú na tom najlepšie
Inter je z nováčikov súťaže na tom suverénne najlepšie. Na konte má 18 bodov za päť víťazstiev a tri remízy.
„Sezónu hodnotím čiastočne dobre. Škoda stratených bodov vo Zvolene, kde sme inkasovali v 92. minúte a mrzí aj domáce zaváhanie s Púchovom.
Ak by sme tieto body mali, som maximálne spokojný,“ uviedol Šarmír.
VIDEO: Rozhodujúci gól derby
V ďalšom kole hostí Inter iného nováčika súťaže z Lehoty pod Vtáčnikom. Potom ju čaká Sláva TU Košice.
„Hráme dva zápasy doma a cieľ je jasný, musíme ich zvládnuť. Nebude to jednoduché, pretože súperi sú na vzostupe, vhodne doplnili kádre. Máme však kvalitu na to, aby sme to zvládli,“ verí.
Veľkou vzpruhou do záveru jesennej časti môže byť podľa trénera triumf v derby. Ten by mal hráčom vliať motiváciu.
„Každé víťazstvo je psychickou vzpruhou, no ešte viac teší, keď vyhráte derby a ešte vonku.
My sa odrážame od pevnej defenzívy, ktorá je základom. Keď nedostanete gól, nemôžete prehrať. A naopak, vždy nejaký dáme,“ dodal.
Predĺžená ruka trénera
Inter sa v kľúčových momentoch opiera a skúsenosti bývalého slovenského reprezentanta Juraja Pirosku.
„Jeho prínos do kabíny je veľký, Juraj je moja predĺžená ruka. Dokáže chlapcov usmerniť, poradiť im, no takisto aj skritizovať ich, keď je treba,“ prezradil s tým, že druhá liga je agresívnejšia, futbalovejšia a treba v nej dbať hlavne na taktickú stránku, čo v tretej tak Inter nemusel.
Že sú dva slávne bratislavské kluby v jednej súťaži berie ako veľké plus.
„Každý, kto bol na štadióne alebo to sledoval v televízii, videl, že atmosféra bola fantastická.
Bodaj by každý zápas druhej ligy takto vyzeral.
Škoda len toho záveru, keď to domáci nezvládli. Emócie patria k futbalu, ale treba sa vedieť ovládať,“ hovoril o finiši duelu, v ktorom videl tréner Petržalky Ľuboš Reiter červenú kartu.
Sotenie do rozhodcu
Ten mal podľa oficiálneho zápisu urážať náhradného rozhodcu, ktorého mal aj fyzicky kontaktovať.
„Hrubá urážka NR s použitím pohoršujúcich slov a vulgarizmov. Následné sotenie NR (nie prudké), a pokračujúce HNS slovami:
Keď zavoláš R na ČK, tak ťa tu normálne uj*bem a následným fyzickým kontaktom s NR - štípnutím rukou do oblasti krku,“ uvádza arbiter v oficiálnom zápise o stretnutí.
Sportnet oslovil aj trénera Petržalky, ktorý s oficiálnym znením od rozhodcu nie je úplne stotožnený.
„Situácia bola vyhrotená, v 90. minúte sme chceli vyrovnať.
Arogantné správanie štvrtého rozhodcu k našej lavičke ma však vytočilo.
Ja som nenadával hlavnému rozhodcovi, ktorý pískal výborne. Vadil mi však neskúsený štvrtý arbiter, ktorý by mal emócie upokojovať a nie ešte podkurovať,“ uviedol tréner Ľuboš Reiter.
Bývalý reprezentant priznáva, že rozhodcu chytil za krk. Ako sa však uvádza v zápise, neublížil mu.
„Futbal a hlavne derby sú o emóciách. Bežne sa viem ovládať, ale teraz som sa vytočil. Pretože neznášam arogantných ľudí a toto bol skutočne arogantný človek, ktorý si myslel, že je kráľ.
Arbitri podobného druhu zvyčajne dlho nevydržia,“ dodal s tým, že i keď neudržal emócie, určite nikoho neudrel.
VIDEO: Tréner Reiter dostáva červenú kartu (čas 1:54:30)
Doľahla na nich kríza
Situáciou z derby sa bude zaoberať Disciplinárna komisia SFZ.
„My tréneri máme emócie, sme tak trochu blázni. Rozhodca preto musí byť diplomat a musí nás vedieť upokojiť.
Keby mi povedal, pán Reiter, sadnite si, nič sa nestane. Žiaľ, on naopak situáciu ešte viac vyhrotil. A nasledovalo, čo nasledovalo,“ uviedol Reiter.
Zápas sledovalo 1 500 divákov, ktorí vytvorili skvelú atmosféru. Aj to zrejme vybičovalo trénera k emotívnym prejavom.
„Tešili sme sa na tento zápas. Mali sme prevahu na lopte, ale, žiaľ, nevedeli sme sa presadiť v súperovej šestnástke.
Musím priznať, že zápas bol trošku slabšej úrovne z oboch strán.
Po stretnutí v Lehote na nás trochu doľahla kríza, ale ideme ďalej,“ uzavrel tréner Petržalky Ľuboš Reiter.