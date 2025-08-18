Tréner si všimol chybu. V Slovnaft Cupe šokovali, no prehrávajú kontumačne

KOLÍŇANY, BELUŠA. Len pred pár dňami sme informovali o šokujúcom výsledku v Slovnaft Cupe, keď šiestoligové Kolíňany zdolali treťoligovú Belušu 3:2.
„Z oboch strán to bol výborný zápas, čo potvrdili aj futbalisti Beluše. Tí boli prekvapení, nečakali, že tím zo šiestej ligy bude tak dobre hrať. Športovo nám však zablahoželali a popriali všetko dobré.
Sme amatéri, ale aj na dedine sa snažíme robiť kvalitný futbal. Aby ľudia chodili radi na naše zápasy a bavili sa s priateľmi,“ nadšene po zápase pre Sportnet vravel funkcionár OŠK Kolíňany Richard Ballabáš.
Kontumácia v prospech Beluše
Vďaka prekvapivému triumfu začali futbalisti Kolíňan cítiť veľkú šancu. Ak by v ďalšom kole zdolali šiestoligové Jacovce, privítali by Spartak Trnava.
V obci s 1 500 obyvateľmi z okresu Nitra sa však z historického úspechu tešili len pár dní. Potom prišla pre domácich krutá správa.
„SFZ kontumuje zápas prvého kola Slovnaft Cupu OŠK Kolíňany – FK Beluša na 0:3,“ uvádza úradná správa.
Druhý gól domácich na 2:2 strelil Nicolas Čapo. Ten však podľa SFZ vôbec nemal nastúpiť, nakoľko vo víkendovom zápase šiestej ligy proti ŠK Nitra-Dolné Krškany dostal červenú kartu.
Zápas s ŠK Nitra sa hral v sobotu 2. augusta a súboj s Belušou v stredu 6. augusta, a tak jeho trest ešte nebol prerokovaný, nakoľko komisie zasadajú až vo štvrtok.
„Nicolas Čapo – pozastavenie pretekárskej činnosti až do rozhodnutia DK,“ dodáva úradná správa.
Šulíková: Nemal štartovať nikde
Beluša na trávniku šiestoligistu prehrala 2:3, hneď po skončení duelu však verila, že všetko bude nakoniec inak.
„Po príchode do Beluše mi volal tréner Dušan Kramlík. Všimol si, že za domácich nastúpil v základe hráč s červenou kartou, ktorý navyše dal aj gól.
Poprosil ma preto, aby som okamžite podala podnet na SFZ, či je takýto štart oprávnený alebo nie,“ pre Sportnet vysvetlila manažérka FK Beluša Kristína Šulíková.
V oficiálnom zápise na Futbalnete už svieti kontumovaný výsledok 0:3.
„Domáci tvrdia, že červená karta sa mala vzťahovať len na ich súťaž, nie na Slovnaft Cup.
Ich hráč však podľa pravidiel nemal štartovať nikde, pokiaľ jeho trest nebol prerokovaný. Keďže zápas sa hral v stredu a komisie zasadajú až vo štvrtok, do zápasu nemal byť nominovaný, pretože jeho trest nebol vyrokovaný,“ tvrdí.
Systém aj rozhodcovia ho pustili
Podľa manažérky Beluše si domáci uškodili aj tým, že hneď po víkendovom dueli žiadali o odpustenie trestu. Takto na seba ešte viac upozornili.
„Tým, že podali podnet, odložili prerokovanie.
Ťažko povedať, ako by reagoval zväz, keby sme na túto chybu neupozornili. Myslím však, že aj tak by bolo stretnutie kontumované,“ uviedla Šulíková.
Funkcionári a hráči OŠK Kolíňany sú z rozhodnutia SFZ pochopiteľne sklamaní. Cítia veľkú krivdu a proti rozhodnutiu zväzu sa odvolávajú.
„Systém ho pustí do zápisu, rozhodcovia na plochu. Na čo to potom je?
Boli sme u právnikov a proti rozhodnutiu sa odvolávame. Cítime v tom korupciu,“ pre Sportnet povedal šéf OŠK Kolíňany Norbert Varga.
„Ak by som bol funkcionárom Beluše, hanbil by som sa. Namiesto toho, aby ocenili športový výkon nižšie postaveného tímu zo šiestej ligy, hľadajú spôsob, ako výsledok zvrátiť za zeleným stolom. Toto nemá so športovým duchom nič spoločné,“ uzavrel funkcionár OŠK Kolíňany Richard Ballabáš.