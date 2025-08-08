Špeciálna taktika slávila úspech. Šiestoligista prekvapil a po senzačnom obrate sníva veľký sen

KOLÍŇANY. Cez týždeň sa hralo takmer štyridsať zápasov.
O najväčšie prekvapenie Slovnaft Cupu sa postarali futbalisti Obecného Športového Klubu Kolíňany, ktorí zdolali doma treťoligovú Belušu 3:2.
Na favorita si verili
Domáci pôsobia v šiestej lige Stred, teda o tri súťaže nižšie. Napriek tomu si na kvalitného súpera verili.
„V prvom polčase súper z vyššej súťaže potvrdil svoju kvalitu, v určitých okamihoch nás zatlačil a vyhrával 1:0. My sme sa snažili udržať priaznivý výsledok do druhého dejstva, aby sme stále živili šancu na postup,“ pre Sportnet opisoval funkcionár OŠK Kolíňany Richard Ballabáš.
Tím zo šiestej ligy si uvedomoval silu súpera, preto nastúpil so špeciálnou taktikou. V prvom dejstve domáci pozorne bránili, šetrili krokom a napádali len minimálne. S tým, že v druhom polčase sa pokúsia o senzáciu.
„Po prestávke sme nastúpili s cieľom prekvapiť súpera. Verili sme, že po aktívnej hre bude unavený,“ dodal.
Góly ich nezlomili
Plány domácich nabúral hneď na začiatku druhého dejstva Michal Hrenák, ktorý strelil druhý gól v zápase a Beluša vyhrávala 2:0.
„Dostali sme gól, ale nezlomilo nás to, zomkli sme sa a z brejku sme znížili stav na 1:2. Súper nás v týchto fázach zatlačil, ale aj my sme si vytvorili pár sľubných šancí a z jednej sme vyrovnali na 2:2,“ vravel Ballabáš.
Góly za Kolíňany strieľali Adrián Grebač a Nicolas Čapo, ktorí zariadili, že v obci s 1 500 obyvateľmi to bola veľká dráma.
Rozuzlenie prišlo v 70. minúte, keď hráč Beluše zahral v pokutovom území rukou a kopala sa penalta. Tú „panenkovským“ spôsobom do rohu brány premenil Adrián Grebač – 3:2.
VIDEO: Kolíňany rozhodujú o výhre 3:2
Tento moment hovoril o veľkej pohode domáceho mužstva, ktoré síce pôsobí o tri ligy nižšie, no na kvalitného súpera si verilo.
„V závere sme mali aj ďalšie šance, ktorými sme mohli naše vedenie zvýšiť. Pár príležitostí si vypracovali aj hostia, no vďaka umnej taktike sme nakoniec zápas dotiahli do víťazného konca,“ tešil sa.
Poklona od hráčov súpera
Fanúšikovia vyprevádzali hráčov oboch táborov potleskom.
„Z oboch strán to bol výborný zápas, čo potvrdili aj futbalisti Beluše. Tí boli prekvapení, nečakali, že tím zo šiestej ligy bude tak dobre hrať. Športovo nám však zablahoželali a popriali všetko dobré,“ prezradil.
Podľa funkcionára Kolíňan ich mužstvo potvrdilo, že aj v nižších súťažiach sa hrá dobrý futbal.
„Sme amatéri, ale aj na dedine sa snažíme robiť kvalitný futbal. Aby ľudia chodili radi na naše zápasy a bavili sa s priateľmi,“ dodal.
V ďalšom kole vycestujú Kolíňany do Jacoviec, ktoré do druhého kola postúpili vďaka výhre v Nitrianskom Rudne.
Títo súperi sa veľmi dobre poznajú, v minulej sezóne spolu pôsobili v rovnakej súťaži, v ktorej Kolíňany skončili na piatom a Jacovce na siedmom mieste. Takže sa očakáva vyrovnaný súboj.
„Poznáme sa veľmi dobre, Jacovce teraz prestúpili do novovzniknutej šiestej ligy pre regióny Prievidza a Topoľčany. Ale inak pôsobili u nás.
Doma sme ich zdolali 4:3 a vonku sme po smolnom góle z poslednej minúty prehrali 1:2. Takže máme súperovi čo vracať. Určite si na neho veríme a pôjdeme za postupom,“ prezradil.
Trnava? Už Beluša bol sviatok
Kolíňany budú mať v tomto súboji mimoriadnu motiváciu. Ak by Jacovce zdolali, na svojom trávniku by mohli privítať FC Spartak Trnava. Ak teda Trnava zvládne svoj súboj na pôde AC Nitra.
„Spravíme všetko preto, aby sme zápas vonku zvládli a doma privítali Trnavu.
Pre nás by to bol obrovský sviatok, pretože nikdy sme s takýmto súperom nehrali.
Spartak? Už Beluša bol pre nás výnimočný súper, pretože s tímami z tretej ligy nehráme ani v príprave. Poviem to tak, nie sme zvyknutí, aby k nám prišiel súper na klubovom autobuse,“ uzavrel funkcionár OŠK Kolíňany Richard Ballabáš.