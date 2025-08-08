VIDEO: Rozhodujúcu penaltu premenil brankár. Šiestoligista nebol ďaleko od postupu

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slávia Lackovce už dvakrát po sebe vyhrali Vihorlatsko-dukelskú skupinu VI. ligy VsFZ. Možnosť postupu nevyužili, ale v Slovnaft Cupe sa tešia na konfrontácie so súpermi z vyšších súťaží.
V 1. kole mali na lopatkách tradičný klub FC Lokomotíva Košice, od postupu ich delila jedna penalta. Po remíze 2:2 napokon v rozstrele bol úspešnejší treťoligista.
Skúsenosť pre mladých
„Bol to klasický pohárový zápas, v ktorom súper má eufóriu, chce sa ukázať. Lackovce majú kvalitné mužstvo, my sme obmenili káder, hráme s mladými hráčmi. Je to pre nich dobrá skúsenosť,“ skonštatoval pre Sportnet tréner Lokomotívy Milan Lalkovič.
Jeho mužstvo začalo novú sezónu III. ligy Východ prehrou 2:6 v Lipanoch.
„Zbabraný zápas... Za stavu 2:1 sme mali tri-štyri vyložené šance, mohli sme to aj otočiť. No nedali sme. Mladí hráči si musia uvedomiť, že v tejto lige musia šance premieňať,“ skonštatoval Lalkovič.
Verí, že postup v pohári jeho zverencov povzbudí do ďalších zápasov, hoci sa nerodil ľahko.
„Mohli sme vyhrať, mohli sme aj prehrať. Šance boli na obidvoch stranách, Remíza bola asi spravodlivá,“ myslí si Lalkovič.
„Pri penaltách je to už len o tom, že musíte vedieť kopnúť,“ doplnil. Hostia nemali vopred určených exekútorov. „Kto si veril, išiel. Platilo to aj v prípade nášho brankára,“ vravel tréner Lokomotívy.
Tréner hral 63 minút
Pohľad na zostavu Lackoviec prezrádza, že ide o veľmi skúsené mužstvo. Hrajúcim trénerom je 52-ročný Ruslan Ľubarskij.
V klube pôsobí aj Jozef Skvašík, ktorý v minulosti hrával za Sninu či Humenné.
Cez leto angažovali silnú dvojicu zo Sniny: Jozefa-Šimona Turika a Maroša Ferka.
Všetci menovaní boli v základnej zostave a až na Ľubarského všetci z nich odohrali 90 minút. Potom kopali aj penaltu, aj ju premenili.
Hrajúci tréner išiel z ihriska v 63. minúte, do penaltového rozstrelu tak už nemohol zasiahnuť.
„Mám nejaké problémy s achilovkou, takže som rád, že som aspoň toľko vydržal,“ poznamenal bývalý hráč 1. FC Košice.
VIDEO: Penaltový rozstrel v zápase Lackovce - Lokomotíva Košice
Keďže v tretej sérii rozstrelu chytil domáci brankár Peter Vaško pokus Iliju Jakšiča z Lokomotívy, Lackovce sa dostali do výhody.
Ak by Samuel Lojka premenil svoj pokutový kop v piatej sérii, domáci mohli oslavovať postup. Autor prvého gólu domácich však nedal, Lokomotíva vyrovnala a rozstrel pokračoval.
Tréner Ľubarskij mal určených prvých päť exekútorov, potom to už išlo podľa toho, kto si trúfol.
Nakoniec rozhodla ôsma dvojica. V tej sa voči sebe postavili brankári, domáci Peter Vaško bránu netrafil, kým gólman Lokomotívy Samuel Kiš svoju penaltu premenil a poslal tak svoj tím do druhého kola.
Stretnutie spoluhráčov
Koniec v pohári domácich mrzela, ale za výkon si vyslúžili potlesk od divákov.
„Neboli sme ďaleko od postupu, bolo by to pekné, ale beriem to tak, že do konca pohára je ešte ďaleko, asi by sme ho nevyhrali. Pravdepodobne ho nevyhrá ani Lokomotíva,“ poznamenal so smiechom Ľubarskij.
„Odohrali sme vyrovnanú partiu. Na šance sme predčili Lokomotívu, nastrelil sme brvno aj žrď. Ale bol to dobrý zápas a dobrá atmosféra,“ skonštatoval.
Tešilo ho stretnutie s bývalým spoluhráčom Vladislavom Zvarom z Košíc, ktorý je v súčasnosti prezident Lokomotívy Košice.
„Porozprávali sme sa pred zápasom aj po ňom, bolo to veľmi príjemné,“ podčiarkol hrajúci tréner Lackoviec.
Vyhrajú aj do tretice?
Uznáva, že jeho mužstvo už je na vyššej úrovni ako iné mužstvá zo šiestej ligy, keďže súťaž dvakrát vyhralo.
„V piatej lige by to bolo náročnejšie z hľadiska cestovania, chlapci sú zamestnaní, takže sme sa rozhodli, že nepôjdeme vyššie. Ale myslím si, že by sme v pohode uhrali aj piatu ligu, minimálne stred tabuľky,“ vravel Ľubarskij.
Nelákala práve preto Lackovčanov športová výzva? „Ja už mám svoje športové výzvy za sebou,“ usmieval sa legendárny hráč Košíc, ktorý koncom deväťdesiatych rokov si zahral s 1. FC aj v Lige majstrov, dokonca skóroval proti Juventusu.
„Skôr pre mladších hráčov by to bolo zaujímavé zahrať si vyššiu súťaž,“ skonštatoval skúsený futbalista a tréner.
Cieľom Lackoviec je vyhrať šiestu ligu aj po tretí raz po sebe. „Nebude to jednoduché, ale zvíťaziť do tretice by bolo pekné,“ uzavrel Ruslan Ľubarskij.