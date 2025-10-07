Žiak nastúpi proti učiteľovi. Radványi? Skvelý, ľudský človek, ale ideme ho potrápiť, vraví Majerník

ČASTKOVCE. Futbal nie sú len góly, body a výsledky. Ale aj nové kontakty a priateľstvá na celý život.
Krásne príbehy píše pohárová súťaž Slovnaft Cup, v ktorej hlavne malé kluby hrajú pamätné zápasy.
Historický súboj odohrali v nedeľu futbalisti Piešťan, ktorí po 27 rokoch hostili ŠK Slovan Bratislava. Pre miestnych štvrtoligistov to bola životná udalosť, i keď prehrali 0:5.
Trénoval ho v DAC
Podobný príbeh napíše v stredu 8. októbra aj treťoligový klub OK Častkovce, ktorý privíta účastníka Niké ligy KFC Komárno.
„Na tento súboj sa mimoriadne teším. Pretože Komárno vedia Mikuláš Radványi, ktorý ma trénoval ešte ako hráča v Dunajskej Strede. Pod jeho vedením sme postúpili do ligy, na čo mám krásne spomienky,“ pre Sportnet povedal tréner OK Častkovce Peter Majerník.
Na stretnutie s bývalým trénerom sa teší. Úvodný výkop je naplánovaný na 15:00 h.
„Pán Radványi je skvelý, ľudský človek, ktorý je navyše starší. Preto by som si nedovolil ho podpichovať.
Ale našou hrou sa ho pokúsime aspoň potrápiť,“ dodal s tým, že si s lodivodom Komárna vždy výborne rozumeli.
Nie je to Slovan, ale tešia sa
Častkovce postúpili do tretieho kola pohára vďaka výhram vo Veľkom Záluží (2:0) a v Pate (1:0). Komárno však bude súper iného rangu.
„Hrať proti akémukoľvek prvoligistovi je pre nás výnimočná príležitosť. Komárno možno nie je Slovan, ale my sa tešíme. Takýto súper do Častkoviec nechodí každý deň,“ uviedol Peter Majerník, brat iného ligového trénera Pavla Majerníka.
V Častkovciach si uvedomujú, kto je v zápase favoritom. Zápas si preto idú v prvom rade užiť.
„Pre kluby z nižších súťaží je Slovnaft Cup jediná možnosť, ako sa konfrontovať s tímami z Niké ligy. Každý rok je preto našim cieľom dostať sa do fázy, kde narazíme na niekoho z najlepších tímov na Slovensku.
Tento raz to bude Komárno, ktoré ma vo svojich radách skvelých hráčov. Takže musíme byť maximálne koncentrovaní. Bude to náročný boj, ale rozhodne nejdeme do neho odovzdaní,“ vravel s tým, že pre klub je zápas s tímom z Niké ligy výborná prezentácia. A preto ho chcú pripraviť na úrovni.
Šanca ukázať sa
Častkovce v tomto zápase nemajú čo stratiť, preto tréner verí, že jeho zverenci budú uvoľnení. A podajú najlepší možný výkon.
„Tretiu ligu vnímam ako stupienok medzi amatérskym a profesionálnym futbalom. V tíme máme veľa mladých chalanov, ktorí sa chcú posunúť vyššie, takže pre nich je to ideálna príležitosť ukázať sa.
Otestovať si fyzické, technické možnosti a či zvládnu hrať v ligovom tempe,“ vravel Majerník.
Vo väčšine duelov si ligové mužstvo s tímami z nižších súťaží poradí. Sú však aj prípady, kedy sa tak nestalo. V Častkovciach veria, že to bude jeden z nich.
„Poviem to tak. Keď si všetko sadne, teda súper bude mať slabší deň, nám sa naopak bude dariť a budeme mať šťastie, môže sa zrodiť prekvapenie.
Tak však neuvažujeme. Ideme si v prvom rade zápas užiť, dať do toho všetko a uvidíme, čo sa stane,“ uviedol.
Strácajú len štyri body
Častkovce sú v tretej lige Západ aktuálne na šiestom mieste. Na lídra z Myjavy strácajú len štyri body, čo sú oproti minulej sezóne, kedy bojovali o záchranu, skvelé výsledky.
Impulzom do kabíny bol práve predsezónny príchod trénera Petra Majerníka.
„Obmenili sme káder, odišlo a prišlo šesť, sedem hráčov, čo prinieslo úspech.
Chalani zmenili mentalitu, sú naladení víťazne, čo nám prináša výsledky. Ťažko teraz povedať, čo bude na konci sezóny, ale, samozrejme, chceme skončiť čo najvyššie,“ uzavrel lodivod OK Častkovce Peter Majerník.
