Predvlani sa bili o postup, teraz o záchranu. Začali bodovať a šanca ožíva

BRANČ. Predvlani sa ambiciózny Branč bil do posledného kola o postup do štvrtej ligy ZsFZ s Trsticami, vlani skončil tretí, lenže v závere už ledva postavil konkurencieschopnú jedenástku. Pred týmto súťažným ročníkom sa vymenilo prakticky celé mužstvo, no ktovieaké výsledky sa v neľahkej piatej lige Juhovýchod HUMMEL s narýchlo poskladaným mančaftom očakávať nedali. Chudobných osem jesenných bodov stačilo iba na predposledné miesto v 16-člennej tabuľke, niekoľko nových a nespokojných hráčov odišlo ešte v priebehu jesene a v nedobrej situácii to vzdal aj tréner Rastislav Kupec.

Kým pred dvomi rokmi sa v silnom tíme dostal občas na niekoľko minút do hry aj dnes 46-ročný hrajúci prezident klubu Roland Lörincz, v tejto sezóne hráva celé zápasy, lebo nemá kto. Koncom marca však akoby nabral novú miazgu nielen šéf klubu, ale hlavne celý tím.

Trénerom bývalý ligista V prípade jedného zostupujúceho bolo nádejou na záchranu Branču jesenné postavenie posledného Hurbanova, ktoré malo po vypadnutí zo štvrtej ligy problémy aj o súťaž nižšie a na samom dne prezimovalo s jediným získaným bodom. V zimnej prestávke sa však Hurbanovčania zmobilizovali i posilnili a prišli prvé dve víťazstvá.

Mužstvo OFK Branč pred zápasom prvého jarného kola v Šuranoch. (Autor: Lucas Villem)

Od konca marca však boduje aj predposledný Branč, ktorý zohnal v zime nového trénera a postupne aj nových legionárov. Bývalý prvoligový futbalista Plastiky Nitra Ján Mészáros (61) viedol naposledy siedmoligové Dolné Obdokovce v ObFZ Nitra, ostatné tri sezóny mal však prestávku a aj preto prijal ponuku na „neisté“ miesto v Branči.

Nezostal kameň na kameni „Trénerská robota mi už chýbala a miesto v piatoligovom Branči som prijal ako veľkú výzvu,“ začal pre Sportnej od zimy nový tréner OFK Branč Ján Mészáros, ktorý má aj desať štartov za Plastiku Nitra v československej prvej lige. „Trénovali sme od polovice januára, lenže prakticky až vtedy sme začali pracovať aj na posilnení a doplnení hráčskeho kádra. Poviem úprimne, vytvoriť ako-tak konkurencieschopné mužstvo sa nám podarilo až od tretieho jarného kola, pretože po jeseni nezostal v kádri kameň na kameni. Hráči nielenže neboli zohratí, viacerí sa ani nepoznali,“ opísal neľahký vstup do jari, ktorej hlavným cieľom je udržať v tabuľke pod sebou exštvrtoligové Hurbanovo bývalý futbalista, ktorý hrával kedysi práve za Agro Hurbanovo druhú ligu.

Z troch zápasov 7 bodov Strastiplný jarný štart pod Mészárosom na lavičke Branču zvýraznila prehra v druhom jarnom kole doma s tabuľkovým susedom Okoličnou na Ostrove (1:3).

„Ako som spomínal, v tom zápase sa niektorí moji hráči poriadne ešte ani nepoznali. Do čoho hostia kopli, to skončilo v sieti. Nakoniec, v doterajších šiestich jarných zápasoch dali tri góly a všetky nám. Dovolím si povedať, že ak by sme hrali s Okoličnou v neskoršom termíne, mohli sme mať bodov viac.“ Od 19. kola však natiahli Brančania trojzápasovú šnúru, v ktorej získali úctyhodných sedem bodov, pričom za celú jeseň dokopy osem a to hrali aj v silnom Bešeňove. „Doma proti Kolárovu to bol vyrovnaný zápas a jedinou otázkou bolo, či v mužstve nájdeme aspoň jedného strelca. Legionári, ktorí k nám chodili na skúšku síce s loptou vedeli pracovať, ale väčšinou boli kondične doslova zanedbaní.

Topoľníčana Ruslana Nikulina sledujú Tibor Gregor (zľava), Peter Kesan a brankár Andreas Nagy z OFK Branč. (Autor: Jana Skornsek)

Desať minút pred koncom zápasu strelil víťazný gól Yenkey, ktorý bol u nás najdlhšie, hneď od januára a absolvoval s nami celú zimnú prípravu. Je to 23-ročný futbalista, ktorý sa narodil v Anglicku, kam sa jeho otec presťahoval z Ghany. Darmo mi hráč z cudziny povie, že hral takú či onakú súťaž. Tréner v príprave vidí, ako sa hráč pohybuje, či má natrénované, alebo jednoducho nevládze. Práve pri Yenkym však bolo výhodou, že bol s mužstvom od začiatku zimnej prípravy, záťaž zvládol a dnes musím povedať, že sa vyšvihol. Nakoniec, dáva dôležité góly, ktoré nám prinášajú prepotrebné body.“

Cenný bod z Bešeňova Tesný výsledok Branč – Kolárovo 1:0 žlto-zelených doslova naštartoval, veď o týždeň doviezli bod v 20. kole z horúcej pôdy v štvrtom Bešeňove (1:1). „V Bešeňove sa hralo za silného vetra, podržal nás tam aj brankár Andreas Nagy a dlho sa hralo bez gólov. Domáci šli do vedenia asi pätnásť minút pred koncom, ale za chvíľu Yenkey po úniku krížnou strelou vyrovnal na konečných 1:1. Nedá mi však nepovedať, že sme tam mohli aj vyhrať, pretože postranný rozhodca nám odmával ofsajd, ktorý ani nemohol byť. Yenkey totiž vybiehal za dobrým pasom z vlastnej polovice ihriska.“ Za Okoličnou len dva body Brančanom po prvých troch jarných kolách prestali veriť už aj vlastní fanúšikovia, veď na zápas s kvalitnými Topoľníkmi prišlo iba deväťdesiat divákov. Uplynulú sobotu však nebezpečného nováčika od Dunajskej Stredy zdolali tesne 1:0 a šnúru bez prehry tak natiahli na tri zápasy.

V neľahkom stretnutí sa premiérovo zapísal nový legionár, tentokrát narodený v Nemecku – 20-ročný Kevin Mbuta, ktorého prestup bol papierovo dotiahnutý 10. marca. „Topoľníky boli u nás futbalovejšie, to si musím priznať. Najmä v prvom polčase mali viac z hry, nastrelili aj brvno a pri jednej nebezpečnej strele zasiahol Andreas Nagy, ktorý nás podržal aj v druhom polčase. V ňom sme už verili, že proti favoritovi môžeme niečo uhrať a päť minút po prestávke nás po individuálnej akcii poslal do vedenia Kevin Mbuta. Gól mal na kopačke aj Yenkey, nedokázal však ideálne prelobovať brankára.

V stretnutí Branč - Topoľníky (1:0) strelil víťazný gól 20-ročný Nemec Kevin Mbuta (prvý sprava). (Autor: Jana Skornsek)

Vtedy však už naše mužstvo žilo, všetci hráči bojovali a išli na dno svojich síl. Práve bojovnosť bude naša cesta za záchranou.“ Záchrana sa tímu Jána Mészárosa v uplynulom kole priblížila dvojnásobne, pretože posledné Hurbanovo prehralo doma so Šuranmi (2:4), navyše, štrnásta Okoličná prehrala vo Dvoroch nad Žitavou (2:0). Pred Hurbanovom má Branč náskok siedmich bodov a na Okoličnú stráca už iba dva.

Petržalčan a Grék majú kvalitu Už tento piatok hrajú žlto-zelení na Štadióne Juraja Szikoru v druhých Tvrdošovciach, kde nedávno a hlavne nečakane vymenil trénera Milana Mrlláka jesenný kouč Bábu Ján Štajer, no kľúčový zápas v boji o záchranu majú Brančania na programe týždeň nato doma s trinástym Veľkým Mederom - v sobotu 26. apríla v 23. kole. Vtedy by sa už malo prebrať z dlhého zimného spánku aj publikum v Branči. Neuvidí síce už napríklad bývalého reprezentanta Mariána Hada, ktorý už kope za Holice, ale úniky Angličana Ryana Yankeya a jeho radosť z gólu stoja tiež zato.

Hlavne však, „na Veľký Meder“ by sa mal do zostavy vrátiť po zranení 32-ročný líder stredu poľa a odchovanec Petržalky Róbert Nosál, na návrat ktorého čaká netrpezlivo aj skúsený kouč. „Róbert Nosál mal natiahnuté slabiny, no verím, že už na Tvrdošovce by mohol byť pripravený. Je to defenzívny záložník s vynikajúcou rozohrávkou, ktorý zbytočne prihrávku nekazí. Spolu so šikovným 19-ročným Grékom Georgiom Koukoufikasom, ktorý k nám prišiel až 1. apríla, by nám to malo v zálohe už fungovať.

Georgio hral v Grécku tretiu ligu a musím povedať, že napriek mladému veku je to na jeho hre vidieť. Lopty sa nezbavuje zbytočne a len tak, dokáže ju podržať, keď treba, presne prihrať a práve to naše tykadlá potrebujú.“ Počas ramadánu vyslabli V tíme OFK je aj 21-ročný Portugalčan Pedro Sumbo. „Pedro prišiel z Nemecka spolu s Kevinom Mbutom a hrá na poste ľavého obrancu, kde podáva spoľahlivé výkony, pričom je na tom dobre aj kondične. On bol pre nás posilou okamžite.“ V kádri však už nie je 20-ročný Rakúšan s koreňmi v Maroku Omar Sallam. „Omar sa pobalil a odišiel domov do Rakúska, zatiaľ sa nevrátil, tak uvidíme. Futbalovo by nám pomohol, on a aj Kevin Mbuta sú moslimovia a keď sa počas ramadánu cez deň napríklad nenajedli a nenapili, tréningovú záťaž znášali zle, pretože hladní vyslabli.“ Dorozumieť sa v piatoligovom mužstve nemecky, anglicky, španielsky či grécky nemusí byť úplne jednoduché.

„Nemecky viac-menej hovorím, naši legionári hovoria aj naglicky a s tým mi pomáhajú mladí domáci hráči. Horšie je to však v gréčtine či španielčine a jeden týždeň sme tu mali napríklad aj Taliana,“ prezradil kormidelník piatoligistu. Čo, ak vypadnú dvaja? V Branči bývalo zaužívané hrávať domáce zápase v nedeľu. V jarnej časti súťaže sa to však zmenilo a doma sa hráva v sobotu.

„Zmenili sme to, pretože po príchode dvoch legionárov z Maďarska, ktorí pracovali v Rakúsku každú nedeľu, sme sa im prispôsobili, aby mohli hrávať aj domáce zápasy. Po zápase v Kostolných Kračanoch už však u nás nie sú, no k správaniu sa jedného z nich a ani iným záležitostiam sa vyjadrovať nebudem. Herne by však na túto súťaž mali,“ hovoril rozladene kormidelník.

Pre Branč je najpodstatnejší aktuálny vývoj na spodných poschodiach tabuľky, kde má deväť kôl pred koncom náskok siedmich bodom pred posledným Hurbanovom. „Lenže zo štvrtej ligy k nám môžu vypadnúť dve mužstvá – Levice a Vráble. A v takom prípade musíme rátať s tým, že do šiestej ligy by zostupovali dva tímy.“ Branč pritom zaostáva na štrnástu Okoličnou už iba o dva body na jeho mužstvo, ak bude hrať v plnej sile, má šancu ponaháňať ešte aj rivala nad sebou. Skúsený Mészáros sa len tak nechce vzdať bodov ani na Veľký piatok u vicelídra v Tvrdošovciach, potom však hostí spomínaný, trinásty Veľký Meder. „Súhlasím, to bude pre nás šesťbodový zápas, ktorý budeme chcieť zvládnuť. V tejto chvíli poviem jediné, teraz ma zaujímajú iba Tvrdošovce, no ak nastúpime na stretnutie proti Veľkému Mederu v plnej sile, sľúbiť môžem jeden poctivý a oduševnený výkon celého mužstva.“

Tabuľka V. ligy Juhovýchod HUMMEL ZsFZ