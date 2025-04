Šláger kola pre lídra. Hral prvú ligu v troch krajinách, teraz pomáha rodnej obci

„Keďže sa hralo v netradičnom termíne, príprava na zápas, vrátane rozcvičky, nebola optimálna. V úvodnej štvrťhodinke sa mužstvo iba hľadalo, no v 16. minúte sme šli do vedenia po gólovej hlavičke stopéra Ľubomíra Kollára, no mali sme aj ďalšie šance, ktoré však Martin Pútec, Miloš Fehervári či Ján Chovanec nepremenili.

Do vedenia nás dostal až v 66. minúte Miloš Fehervári z penalty. Zakrátko kopali pokutový kop aj hostia, ale Samuel Švajda loptu Kristiánovi Pomposovi aj po dorážke dvakrát vyrazil a z následného brejku zvýšil Viktor Smreček na konečných 2:0. To víťazstvo sme si určite zaslúžili,“ vyzdvihol disciplinovanosť i bojovnosť mužstva hrajúci kouč, ktorý prišiel z piatoligových Šurian.

„Nemáme široký káder, no ak sa na hociktorý zápas zídeme v plnej sile, tak môžeme hrať vyrovnanú partiu s každým súperom v tejto súťaži a na umiestnenie do piateho miesta mužstvo určite máme,“ hovoril ešte koncom týždňa futbalista, ktorý si prešiel dorasteneckými kategóriami FC Nitra.

Hra mala obojstranný spád a aj pekné momenty, no po prudkom centri domáceho Chovanca, lízol Pútec iba ľavú Bálintovu spojnicu. Ten potom radšej boxoval tvrdý Feherváriho priamy kop zo 16 metrov a na opačnej starne vysunul do čistej šance všadebol Jesus Jurkáčeka, ale skóre sa nemenilo. To už hrali domáci bez zranenej opory Poláčeka a rušné úvodné dejstvo zakončila nevyužitá šanca Vašeka od hostí.

A čo povestné Chovancove centre ľavačkou, pýtame sa. „Ja sa to snažím čapovať do šestnástky čo možno najčastejšie, napríklad Miloš Fehervári mi hovoril, že mu lopta zaplávala, inokedy sa nezvolilo správne riešenie a proti Kmeťovu sme neboli gólovo úspešní ani raz.“

V prvom polčase mala Lipová možnosť priameho kopu sprava rovno zo šestnástky, nebola to ideálna možnosť pre ľaváka Chovanca, pokúšame. „Bolo to pomerne blízko brány, ponad múr by to asi nešlo, Miloš Fehervári si však veril a netrafil loptu zle.“

Exligista posilnil svoju Lipovú pred rokom. „Mohol som zostať ešte v Rakúsku, ale dlhé dochádzanie mi už celkom nesedelo a radšej som sa vrátil domov.“

Namiesto piplania detí v prípravkách od U7 sa kedysi hralo na ulici, Ján Chovanec nezažil napríklad futbalovú akadémiu. Ako sa dokázal dostať a presadiť v najvyšších súťažiach troch štátov, pýtame sa ďalej. „Mne sa to podarilo, isté prirodzené danosti hráč musí mať vrodené, ale mladí futbalisti sa musia v istej fáze vývoja odstrihnúť napríklad od diskoték či partie.“

Zažil v špičkovom futbale aj neférovosť, vyzvedáme. „Určite áno, napríklad na Myjave som mal miesto v základnej zostave, prišiel však nový tréner a bez vysvetlenia som skončil zrazu na lavičke.“