Dali najviac gólov, dvoch strelcov majú v TOP 3 a ťahajú šesť víťazstiev v rade

Skúsený kouč pred sezónou tvrdil, že napriek odchodu niekoľkých opôr do štvrtoligového Gabčíkova či Rakúska, sa neobáva o silu omladeného tímu, ktorý vraj pôjde postupne opäť až na špicu tabuľky.

TRSTICE. Vlani si futbalové Trstice vyskúšali najvyššiu krajskú súťaž na západe Slovenska, no predvlaňajší majster piatej ligy Juhovýchod HUMMEL sa po roku vrátil a po citeľnom omladení kádra sa najskôr čakalo, či zverenci Kristiána Molnára dokážu nadviazať na svoje úspešné piatoligové ťaženie.

Hostia však dokázali v závere vyrovnať a bola dráma. „Vyrovnávajúci gól na 1:1 padol po rohovom kope hlavou z blízka, keď naša obrana nezareagovala správne a do centrovanej lopty nešiel dôsledne ani brankár. Okamžite po rozohraní lopty v stredovom kruhu sme však strelili víťazný gól, keď ušiel po krídle Torres a jeho center hlavičkou usmernil do protipohybu brankára Csikmák.“

„Báb nás potrápil v tom zmysle, že hral od začiatku s vyslovene obranným zameraním. Nakoniec, tak hrá u nás väčšina súperov. Vždy je to len o tom, či premeníme jednu z prvých dvoch šancí. Proti Bábu sa nám to však nepodarilo celý prvý polčas, keď až po prestávke prekonal obranný val hostí Torres,“ povie pre Sportnet tréner FC Nádszeg Trstice Kristián Molnár.

„Myslím si, že to bol jednoznačný zápas, Hurbanovo je síce oproti jeseni lepšie a malo aj jednu dobrú šancu, lenže ja si myslím, že sa už nedokáže nezachráť. Možno neskončí posledné, vypadávať by však malo viac mužstiev a Hurbanovčania už asi nestihnú uniknúť v tabuľke dostatočne vysoko.“

Po prestávke mali hostia dolu vetrom - podľa videozáznamu - miestami tlak, keď bolo vidieť najmä vo forme hrajúceho Kolumbijčana Sevastiana Torresa, ktorý prišiel do skoro štvortisícovej dediny pred sezónou zo šiestej ligy.

„Domáce Dvory na nás vybehli, naopak, my sme nezačali vôbec dobre a obrana dvakrát pochybila. Jednu šancu domáci využili a museli sme začať naháňať výsledok.“

V 18. kole cestoval FC do Dvorov nad Žitavou, ktoré v lete doma na hody nešetril a odprevadil s debaklom 9:1.

„Kým v prvom polčase sme si vyloženú šancu nevypracovali, po prestávke sme sa tlačili pred domácu bránu stále viac. Necelú štvrťhodinku pred koncom premenil Botló po faule na Torresa pokutový kop a víťazný gól dal pár minút nato Torres penkou strelou od brvna. Potom sme nepremenili ešte dve dobré šance a domácich sme v druhom polčase prakticky nepustili do šance.“ Trstice zaknihovali na Požitaví šieste víťazstvo v rade.

„Okrem vlastných odchovancov, si vyberáme posily, ktoré už poznáme a podľa kvality. Pokiaľ však niektorý hráč dostane lepšiu ponuku z vyššej súťaže, nikomu nasilu nebránime, aby vyskúšal aj niečo nové. Napríklad Botló k nám prišiel zo Šamorína, kde už ako dorastenec naskakoval do zápasov v druhej lige dospelých. Nakoniec, nedávno sa mi zveril, že mal ponuku z Nitry, no zároveň povedal, že zatiaľ chce zostať v Trsticiach. Preto som ďalej ani nezisťoval, či išlo o ponuku z FC Nitra, alebo AC Nitra.“

„Pred sezónou k nám prišiel z Gabčíkova 19-ročný Erik Mészáros a z Trhovej Hradskej 23-ročný Róbert Molnár. Oboch sa snažíme udržiavať v zápasovej praxi. Vo futbale však pracuje celý káder hráčov, na to nezabúdame a rovnako si ceníme všetkých.“

„Schopných a perspektívnych útočníkov máme v kádri teraz naozaj viac, ale snažím sa ich rotovať, aby dostával pravidelne šancu každý jeden z nich. Vontszemu a Puskás chápu situáciu a snažia sa od našich najproduktívnejším hráčov, čo možno najviac odkukať a môžem povedať, že na sebe pracujú. Čo sa týka napríklad Csikmáka, našli sme mu post podhrotového útočníka a verím, že tých desať gólov by mohol dosiahnuť aj on."

Ladislav Botló má na konte spomínaných 13 gólov, Sevastian Torres zatiaľ 12, Nikolas Juhoš sedem, Gabriel Csikmák štyri a do zápasov už pravidelne naskakujú aj 19-ročný Marko Vontszemu a 18-ročný Dominik Puskás, ktorý vyrastal v doraste DAC Dunajská Streda.

Pred domácim zápasom so Šuranmi ťahajú Trstice už šesťzápasovú víťaznú šnúru, koľko ešte môže potiahnuť bez straty bodov, rovno sa pýtame kouča.

„Snáď aj na tých desať zápasov by sme sériu natiahnuť. Po poslednom zápase vo Dvoroch sa ma ktosi spýtal, či môžeme po dvoch rokoch opäť vyhrať piatu ligu. Povedal som, že ak po stretnutí 22. kola v Kolárove nebudeme strácať na prvého viac ako tri boby, tak by sa to mohlo podariť.

Inak, po našej jesennej prehre 2:0 v 12. kole vo vtedy prvých Kozárovciach padla v našej kabíne aj jedna stávka s kapitánom mužstva Ladislavom Királyom, že do konca súťaže už viac neprehráme,“ smial sa Kristián Molnár, viac však nechcel prezradiť. Mimochodom, jeho tím privíta v zbytku sezóny prvých šesť mužstiev tabuľky na svojom štadióne.

Útočný futbal majú vžitý

Do obce v okrese Galanta prídu 11. mája aktuálne prvé Tvrdošovce a v prípadnom šlágri kola môže ísť o veľa.