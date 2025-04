Načo platiť Brazílčanov? Odpisovaný tím vzal body druhému i tretiemu, hrá výlučne s vlastnými

Priaznivci klubu čakali aspoň v prvom jarnom kole konečne trojbodový štart do odviet, lenže v domácom stretnutí prehrali Komjatičania so štvrtým Starým Tekovom (2:3) a vtedy ich už snáď každý videl v „okrese“.

„Ja si naozaj nedokážem predstaviť, že by sme platili za hranie futbalu Kolumbijčanom či iným Juhoameričanom, alebo nejakým posilám z okolia, naši hráči by nedostávali nič a niektorí by sedeli doma. Nejaký podnikateľ z obce by možno aj položil na drevo peniaze na šikovného futbalistu z Brazílie, ale čo ďalej.

Ako by to bolo s ubytovaním a manažovaním ďalších súvislostí s tým spojených. Jednoducho, v Komjaticiach nie sme na takýto spôsob robenia futbalu nastavení,“ hovorí otvorene 46-ročný hrajúci prezident FC Komjatice, ktorý si vychováva spoluhráčov, ako tréner dorastu.

Dorast Komjatíc pritom nevynechal jedinú sezónu už dlhé roky.