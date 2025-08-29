    Zvolili ho za trénera roka. Končí po piatich kolách bez bodu a vypadnutí z pohára

    Dušan Oravec
    Dušan Oravec (Autor: Facebook / OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom)
    Titanilla Bőd|29. aug 2025 o 21:07
    Lehota pod Vtáčnikom mení trénera.

    BRATISLAVA. V minulej sezóne vybojovali historický postup do druhej najvyššej súťaže.

    Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom však v MONACObet lige v prvých piatich kolách nebodovali. Nováčik je jediným tímom súťaže bez bodového zisku.

    Tento týždeň navyše prehral aj v pohári na pôde štvrtoligových Trenčianskych Stankoviec.

    Po vzájomnej dohode

    Lehota v druhej lige prehrala v Liptovskom Mikuláši 0:2, v Považskej Bystrici 1:2, doma s béčkom bratislavského Slovana 2:3, v Malženiciach 1:2 a doma so Zvolenom 1:5.

    Vedenie klubu zareagovalo na neúspešné výsledky zmenou trénera. V piatok večer sa na oficiálnych klubových kanáloch objavila správa, že Dušan Oravec končí na lavičke nováčika.

    „V prvom rade chceme poďakovať trénerovi A-mužstva, Dušanovi Oravcovi, ktorý po vzájomnej dohode skončil na pozícii hlavného trénera A-tímu.

    Za svoj čas s A-mužstvom mu patrí obrovské poďakovanie – historicky ho doviedol do druhej ligy a nezabudnuteľne sa zapíše do histórie klubu. Ďakujeme,“ uviedol klub.

    Nástupcu Oravca by mali oznámiť v priebehu soboty. Lehota pod Vtáčnikom nastúpi v šiestom kole MONACObet ligy v nedeľu o 10.30 v Žiline proti tamojšej rezerve.

    Získal prestížnu trofej

    Dušan Oravec nedávno získal ocenenie pre najlepšieho trénera roka III. ligy Západ v ankete trénerov a kapitánov.

    Mužstvo doviedol k druhému miestu v súťaži a úspešne s ním zvládol kvalifikačné stretnutie s druhým tímom skupiny Východ Sninou.

    Lehota v ňom triumfovala po napínavom jedenástkovom rozstrele.

    Oravec sa stal hlavným trénerom ambiciózneho klubu v apríli 2024, dovtedy v ňom pôsobil ako asistent.

    „Je to síce individuálne ocenenie, ale ja to beriem ako ocenenie celého klubu,“ vravel pri prebratí trofeje pre najlepšieho trénera.

    Tabuľka MONACObet ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    5
    4
    1
    0
    10:5
    13
    V
    V
    V
    R
    V
    2
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    5
    3
    2
    0
    12:6
    11
    V
    V
    R
    V
    R
    3
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    5
    3
    1
    1
    13:9
    10
    V
    R
    P
    V
    V
    4
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    5
    2
    3
    0
    11:6
    9
    V
    R
    R
    R
    V
    5
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    5
    2
    2
    1
    8:4
    8
    V
    R
    V
    P
    R
    6
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    5
    2
    2
    1
    7:5
    8
    R
    P
    V
    V
    R
    7
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    5
    2
    2
    1
    8:6
    8
    P
    R
    V
    V
    R
    8
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    5
    2
    1
    2
    6:6
    7
    V
    V
    R
    P
    P
    9
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    5
    2
    1
    2
    10:11
    7
    R
    V
    P
    P
    V
    10
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    5
    2
    1
    2
    7:7
    7
    P
    V
    P
    V
    R
    11
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    5
    2
    1
    2
    8:9
    7
    V
    R
    P
    V
    P
    12
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    5
    1
    2
    2
    4:5
    5
    P
    P
    V
    R
    R
    13
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    5
    1
    1
    3
    4:9
    4
    P
    P
    R
    P
    V
    14
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    5
    0
    2
    3
    6:11
    2
    P
    R
    R
    P
    P
    15
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    5
    0
    2
    3
    7:13
    2
    P
    P
    R
    P
    R
    16
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    5
    0
    0
    5
    5:14
    0
    P
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

