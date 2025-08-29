Zvolili ho za trénera roka. Končí po piatich kolách bez bodu a vypadnutí z pohára

BRATISLAVA. V minulej sezóne vybojovali historický postup do druhej najvyššej súťaže.
Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom však v MONACObet lige v prvých piatich kolách nebodovali. Nováčik je jediným tímom súťaže bez bodového zisku.
Tento týždeň navyše prehral aj v pohári na pôde štvrtoligových Trenčianskych Stankoviec.
Po vzájomnej dohode
Lehota v druhej lige prehrala v Liptovskom Mikuláši 0:2, v Považskej Bystrici 1:2, doma s béčkom bratislavského Slovana 2:3, v Malženiciach 1:2 a doma so Zvolenom 1:5.
Vedenie klubu zareagovalo na neúspešné výsledky zmenou trénera. V piatok večer sa na oficiálnych klubových kanáloch objavila správa, že Dušan Oravec končí na lavičke nováčika.
„V prvom rade chceme poďakovať trénerovi A-mužstva, Dušanovi Oravcovi, ktorý po vzájomnej dohode skončil na pozícii hlavného trénera A-tímu.
Za svoj čas s A-mužstvom mu patrí obrovské poďakovanie – historicky ho doviedol do druhej ligy a nezabudnuteľne sa zapíše do histórie klubu. Ďakujeme,“ uviedol klub.
Nástupcu Oravca by mali oznámiť v priebehu soboty. Lehota pod Vtáčnikom nastúpi v šiestom kole MONACObet ligy v nedeľu o 10.30 v Žiline proti tamojšej rezerve.
Získal prestížnu trofej
Dušan Oravec nedávno získal ocenenie pre najlepšieho trénera roka III. ligy Západ v ankete trénerov a kapitánov.
Mužstvo doviedol k druhému miestu v súťaži a úspešne s ním zvládol kvalifikačné stretnutie s druhým tímom skupiny Východ Sninou.
Lehota v ňom triumfovala po napínavom jedenástkovom rozstrele.
Oravec sa stal hlavným trénerom ambiciózneho klubu v apríli 2024, dovtedy v ňom pôsobil ako asistent.
„Je to síce individuálne ocenenie, ale ja to beriem ako ocenenie celého klubu,“ vravel pri prebratí trofeje pre najlepšieho trénera.