Tím doviedol k hladkému postupu. Jarábek pokračuje v Banskej Bystrici

TASR|15. máj 2026 o 08:35
Pokračovať bude aj jeho asistent.

Tréner Juraj Jarábek bude viesť futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica aj v sezóne 2026/27.

V nej bude mužstvo spod Urpína nováčikom v najvyššej slovenskej súťaži. Klub o predĺžení spolupráce so 63-ročným kormidelníkom informoval na sociálnej sieti.

Dukla sa dohodla na spolupráci v budúcom ročníku aj s asistentom trénera Marekom Bažíkom.

Postup si zabezpečila päť kôl pred koncom sezóny a pred záverečným kolom druhej ligy má na čele tabuľky 17-bodový náskok pred druhým Zvolenom. Letnú prípravu na nový ročník Niké ligy odštartuje 10. júna.

Radosť trénera Juraja Jarábeka po postupe Banskej Bystrice do najvyššej súťaže.
„Pocity po podpise zmluvy sú len tie najlepšie, klub mal opciu a ja som mal nejaké ponuky, ale myslím si, že toto je najlepšie riešenie pokračovať v práci v Dukle, keďže práca ma napĺňa.

Kmeňoví bystrickí hráči, ktorí tu zostanú a aj noví hráči, ktorí teoreticky prídu, budú veľmi namotivovaní do Niké ligy. Veľmi sa tešíme na ligu,” uviedol Jarábek.

