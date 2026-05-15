Tím doviedol k hladkému postupu. Jarábek pokračuje v Banskej Bystrici

Tréner Juraj Jarábek bude viesť futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica aj v sezóne 2026/27.
V nej bude mužstvo spod Urpína nováčikom v najvyššej slovenskej súťaži. Klub o predĺžení spolupráce so 63-ročným kormidelníkom informoval na sociálnej sieti.
Dukla sa dohodla na spolupráci v budúcom ročníku aj s asistentom trénera Marekom Bažíkom.
Postup si zabezpečila päť kôl pred koncom sezóny a pred záverečným kolom druhej ligy má na čele tabuľky 17-bodový náskok pred druhým Zvolenom. Letnú prípravu na nový ročník Niké ligy odštartuje 10. júna.
„Pocity po podpise zmluvy sú len tie najlepšie, klub mal opciu a ja som mal nejaké ponuky, ale myslím si, že toto je najlepšie riešenie pokračovať v práci v Dukle, keďže práca ma napĺňa.
Kmeňoví bystrickí hráči, ktorí tu zostanú a aj noví hráči, ktorí teoreticky prídu, budú veľmi namotivovaní do Niké ligy. Veľmi sa tešíme na ligu,” uviedol Jarábek.