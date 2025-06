Kabína sa rozhodla: ide sa do Turecka. O pár mesiacov štvrtoligista oslavoval postup

„Niekedy som nemusel ísť ani do kabíny, keď sme hrali zle, zakričal na nich, povedal im, poradil im, na ihrisku ich koučoval. Je to veľmi inteligentný chalan,“ vyzdvihol tréner.

„Počas leta sa v kádri vymenilo sedem-osem hráčov. Medzi novými posilami boli aj takí skúsení hráči, bez ktorých by sme tento úspech nedosiahli. Sú to stopéri Imrich Bedecs a Christian Libič . Priniesli pokoj a rozvahu do obranných radov, ale najmä do kabíny. Za to sme tam, kde sme,“ vyzdvihol dôležitú úlohu hráčskych lídrov tréner mužstva.

Jediná prehra víťaza súťaže prišla už v druhom kole. „Nerátali sme s tým, lebo v prvom kole sme vyhrali 5:0 nad Dominom Bratislava. Potom sme však prehrali s Ivankou pri Dunaji. Trocha nás to vykoľajilo, ale mužstvo sa vtedy iba skladalo. Stabilné výkony sme začali podávať po štvrtom-piatom kole a potom to už išlo,“ zhodnotil sezónu Ivan Vrabec.

„Páčilo sa mi, že nie ja som o tom rozhodol, ani prezident klubu, ale rozhodli o tom hráči. Jednomyseľne povedali, že chcú ísť do Turecka, dajú do toho aj vlastné peniaze. Aj to svedčí o kolektíve a tímovosti,“ zdôraznil kouč Senca.

Prvý postup ako tréner

Víťaz kráčal za prvenstvom pevnými krokmi. V máji síce mužstvo postihla viróza a ochorel takmer každý hráč, no vo výsledkoch sa to neukázalo, neboli žiadne výkyvy.

„Vtedy sme málo trénovali, bola to menšia kríza, ale nie výsledková. Niektorí chalani brali antibiotiká, ale išli hrať a potom si znova ľahli. Ja som ani nebol na zápase v Tomášovej, lebo som tiež bol chorý,“ prezradil Ivan Vrabec.

Počas trénerskej kariéry získal tituly ako asistent Martina Ševelu s Trenčínom i so Slovanom Bratislava, no po prvý raz zažil so svojím mužstvom postup do vyššej súťaže.

„Pre mňa je to o to vzácnejšie, že som v Senci hrával ako hráč som postúpil so Sencom z II. SNL do I. SNL. Bolo to v druhej polovici osemdesiatych rokoch. Ale ako tréner som prvýkrát postúpil,“ poznamenal 62-ročný kouč.

Zaslúžia si vyššiu súťaž

„Sám na seba som vyvíjal tlak, možno som to niekedy prenášal aj na chalanov, ale fakt som strašne chcel pre Senec tú vyššiu súťaž,“ zdôraznil Vrabec.