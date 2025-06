Nastane šialený scenár? Prievidzi za istých okolností môžu stačiť aj dve prehry

Baníci, ktorí neokúsili horkosť prehry jedenásť zápasov za sebou, majú všetko vo vlastných rukách. Pokaziť si to môžu len sami.

PRIEVIDZA. Keď vedenie klubu prebral slovenský reprezentant Dávid Hancko, do kabíny prišiel veľký impulz.

Na definitívu prvého miesta im z posledných dvoch zápasov stačí získať bod. Teoreticky im na postup do tretej ligy môžu stačiť aj dve prehry.

Poďme sa pozrieť na situácie, ktoré môžu nastať.

Prievidza vyhrá, ak...

Predposledné kolo sa hrá v jednotnom čase v sobotu 7. júna o 17:00 h, Prievidza nastúpi na pôde Dubnice.

Futbalisti Dubnice síce sú na druhom mieste tabuľky, no v hre o titul už nefigurujú. Na lídra z hornej Nitry síce strácajú len štyri body, no pre nepárny počet účastníkov to bude ich posledný zápas v sezóne.