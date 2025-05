Zostup zo šiesteho miesta? Treťoligista môže doplatiť na nepremyslenú reorganizáciu

BRATISLAVA. Do konca sezóny v dvoch skupinách III. ligy zostávajú dve kolá. Na západe je situácia stále zamotaná v boji o prvé miesto aj v boji o záchranu. Jedno je už však isté: spomedzi troch klubov, ktoré patria pod Bratislavský futbalový zväz, skončia najhoršie Malacky. Tie sú momentálne na šiestom mieste tabuľky. Na Inter Bratislava strácajú deväť bodov a na Raču osem.

Zároveň je jasné, že Malacky nemôžu v konečnej tabuľke skončiť horšie ako na šiestom mieste. Napriek tomu je možné, že zostúpia do štvrtej ligy. Dôvodom je blížiaca sa reorganizácia.

Štyri miesta pre BFZ Od ročníka 2025/2026 bude mať tretia liga tri skupiny, Východ, Stred a Západ. Skupina na Západe bude mať 16 účastníkov, z toho dvanásť klubov zo Západoslovenského futbalového zväzu a štyri z Bratislavského futbalového zväzu. Do novej sezóny mohli prihlásiť všetky prvoligové kluby a kluby so štatútom akadémií svoje B-tímy do novovznikajúcich skupín tretej ligy. Kluby mali možnosť vyjadriť záväzný záujem do februára, samotné prihlášky do súťaže musia podať do 15. júna.

Petržalka avizovala postavenie béčka do tretej ligy, ďalším istým klubom z Bratislavského futbalového zväzu bude aj postupujúci z Majstrovstiev regiónu – IV. ligy Bratislava. To znamená, že v skupine Západ ostanú iba dve ďalšie miesta pre kluby z BFZ a teda niekto z trojice Inter, Rača, Malacky musí vypadnúť. Samozrejme, ak by Inter či Rača postúpili do vyššej súťaže, zachránili by tým aj Malacky. Možné sú aj ďalšie hypotetické scenáre, že Petržalka predsa neprihlási svoj B-tím do tretej ligy, alebo niektorý z vyššie umiestnených bratislavských klubov sa neprihlási do tretej ligy Západ – ale tieto teórie sú len v rovine špekulácií. Momentálne to vyzerá tak, že FC Žolík Malacky napriek svojmu historicky najlepšiemu umiestneniu bude musieť opustiť tretiu najvyššiu súťaž. Kluby z pôsobnosti ZsFZ, ktoré sa umiestnili za ním, pritom aj naďalej budú hrať tretiu ligu. „Bol by to krok, ktorý nemá vo svete obdobu: aby mužstvo so zázemím, ambíciami a ktoré bojuje celú sezónu o vrchné priečky bol preradený o súťaž nižšie. SFZ by sa tak stal týmto rozhodnutím svetový,“ uviedol pre Sportnet člen realizačného tímu FC Žolík Malacky František Hlavatý.

Postupnými krokmi do tretej ligy Organizovaný šport má v Malackách bohatú históriu, podľa dostupných zdrojov prvý zaznamenaný futbalový zápas odohrali miestni študenti v roku 1900 a Malacký športový klub bol založený v roku 1913. Stanovy boli schválené o rok neskôr. Malacky už aj v minulosti hrali tretiu najvyššiu súťaž, potom však nasledoval útlm.

FC Žolík je pomerne mladý klub, ktorý začínal v roku 2013 od najnižšej futbalovej súťaže. Postupnými a systematickými krokmi sa prepracoval až do III. ligy Západ, kde ako nováčik obsadil vlani 8. miesto. Už teraz je isté, že klub toto umiestnenie v aktuálnej sezóne prekoná. Popritom sa zveľaďoval aj štadión: v roku 2017 bola realizovaná kompletná úprava šatní a boli nanovo vystavané striedačky. Po postupe do tretej najvyššej súťaže musel klub splniť podmienky SFZ, takže došlo ku kompletnej výmene sedadiel na tribúne a k vybudovaniu ďalšej infraštruktúry, vrátane zázemia pre rozhodcov.

Rekonštruovaná tribúna a striedačky FC Žolík Malacky. (Autor: archív FC Žolík Malacky)

„Malacký futbal sa opäť vracia na pôvodnú úroveň z minulosti. S tým sú spojené vyššie nároky nielen na prevádzku, ale aj technické vybavenie,“ vravel vtedy primátor mesta Juraj Říha. Vyzdvihol dlhodobú systematickú a profesionálnu prácu vedenia klubu od roku 2013. „S Malackami bol futbal vždy spojený a ja som hrdý, že sa nám spoločne podarilo zvrátiť negatívny trend posledných rokov. Chlapcom pomáhame a budeme pomáhať finančne a aj nepriamo prevádzkou ihrísk, nehovoriac o postupnej rekonštrukcii hlavného štadióna,“ uviedol primátor. Vláda im schválila 150-tisíc eur Ďalší projekt na obnovu štadióna je naplánovaný na tento rok. Predmetom tejto etapy má byť prístavba štadióna, ktorou sa vytvorí nové zázemie klubu, metodická miestnosť s VIP klubom, miestnosti pre delegátov, rozhodcov a kompletne nové kabíny so sociálnym zázemím pre družstvá.

Vláda Slovenskej republiky vlani v októbri podporila prístavbu štadióna v Malackách sumou 150 000 eur. Potrebné je aj kofinancovanie mesta, preinvestovaných by malo byť niekoľko stotisíc eur.

Plánovaná tretia etapy rekonštrukcie štadióna v Malaciek. (Autor: archív FC Žolík Malacky)

Prípadný zostup do štvrtej ligy môže tieto plány ohroziť. „V prípade preradenia mužstva do štvrtej ligy BFZ by bol projekt ďalšej investície pravdepodobne ohrozený. Nehovoriac o tom, aké stanovisko k tomuto kroku zaujme mesto, sponzori a predstavitelia klubu. Toto rozhodnutie môže mať pre malacký futbal vážny devastačný charakter,“ uviedol František Hlavatý v mene predstaviteľov klubu. Cieľom klubu je v spolupráci s mestom postupne vybudovať zázemie pre prípadné účinkovanie Malaciek v druhej lige. „Na tomto dlhodobom projekte spolu pracuje klub s vedením mesta už od roku 2017,“ podčiarkol Hlavatý. Zvíťazí zdravý rozum? Tretia liga sa hrala vo formáte s dvoma skupinami tri sezóny. Paradoxne, pri predchádzajúcej reorganizácii, pred štartom sezóny 2022/2023, mali kluby z Bratislavského futbalového zväzu tri miestenky, ale obsadili iba dve miesta. Vtedy figurovali v skupine Západ Inter Bratislava a Vrakuňa Bratislava. Inter skončil na 13. a Vrakuňa na 15. mieste, oba celky vypadli.

Aj v sezóne 2023/2024 boli v skupine Západ dvaja zástupcovia BFZ, Rača totiž vypadla z druhej ligy a zo štvrtej ligy postúpili práve Malacky. Skončili na druhom mieste IV. ligy, ale víťaz súťaže, Rovinka, neprejavil záujem o postup. Oba celky skončili v strede tabuľky, Malacky na ôsmom a Rača na deviatom mieste. K týmto klubom sa v aktuálnej sezóne opätovne pripojil Inter, ktorý postúpil zo štvrtej ligy. Všetky tri bratislavské kluby patria v súčasnosti k popredným celkom tretej najvyššej súťaže a bolo by nespravodlivé, ak by jeden z nich musel zostúpiť. „Zostáva veriť, že zodpovední na Slovenskom futbalovom zväze zoberú rozum do hrsti a na základe faktov prehodnotia svoje rozhodnutie. Snáď zvíťazí zdravý rozum a nenastane situácia, ktorá nemá vo futbalovom svete obdobu,“ uzavrel František Hlavatý. Tabuľka III. ligy Západ