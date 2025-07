Tréneri v tretej lige chcú dvetisíc eur. Radšej to dám mužstvu, vraví športový riaditeľ

O niekoľko týždňov po dobrovoľnom odchode trénera Volodymyra Vasylyeva prakticky prebral zodpovednosť aj za tréningový proces.

Bude to tak aj v ďalšom ročníku.

„Skúšal som hľadať trénera, ale v tretej lige si tréneri pýtajú dvetisíc eur. Rozum mi z toho zostáva stáť. Ak by som to zobral z rozpočtu, ktorý mám na áčko, ostalo by tu len zopár futbalistov. Radšej to dám mužstvu,“ uviedol Pisár.